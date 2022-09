Foot - Mercato - PSG

PSG : Le dernier gros coup du mercato affiche ses ambitions

Publié le 20 septembre 2022 à 14h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Attiré par le PSG dans les dernières heures du mercato estival en provenance du FC Valence dans le but de venir renforcer l’attaque de Christophe Galtier, Carlos Soler s’est confié sur son choix de rallier le projet QSI. Et le milieu offensif espagnol ne manque pas d’ambitions pour cette nouvelle expérience avec le PSG.

Après Vitinha, Hugo Ekitike, Nordi Mukiele et Fabian Ruiz, le PSG avait bouclé en toute fin de mercato estival l’arrivée de Carlos Soler (25 ans). Le milieu offensif espagnol a débarqué au Parc des Princes du FC Valence dans le cadre d’un transfert à 17M€, et il est appelé à suppléer Lionel Messi et Neymar.

« Je pense que je peux être important »

Interrogé par EFE, Carlos Soler affiche de solides ambitions sur son arrivée au PSG : « Je suis un joueur capable d'évoluer du milieu à l'attaque et j'ai montré ma polyvalence. Je suis venu ici parce que je pense que je peux être important et j'ai signé pour cinq ans », assure l’international espagnol.

Une lourde concurrence attend Soler

Reste néanmoins à savoir si Carlos Soler parviendra à s’imposer comme un élément fort du PSG, puisqu’il se heurte à une concurrence XXL et n’a d’ailleurs eu droit qu’à 4 petites minutes de jeu depuis son arrivée.