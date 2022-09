Foot - Mercato - PSG

PSG : Les vérités de cette recrue de Campos sur son transfert

Publié le 17 septembre 2022 à 10h00 par La rédaction

Arrivé dans les dernières heures du mercato estival, Carlos Soler a été recruté en provenance du FC Valence afin d’entrer dans la rotation offensive. L’international espagnol, qui a quitté son club de toujours pour son premier cador européen, a tenu à expliquer sa décision…

C’était l’un des bons coups du mercato estival de Luis Campos. Dans les toutes dernières heures du marché des transferts, le PSG annonçait la signature de Carlos Soler en provenance du FC Valence. Initialement en fin de contrat en 2023 chez les Murceliagos, l’international espagnol est arrivé contre un chèque de 18M€. Et il a tenu à s’expliquer sur son départ surprise.

« Le PSG m’a convaincu que le projet était top »

Ainsi, dans un entretien accordé à EFE , Carlos Soler a dévoilé comment le PSG l’avait convaincu de ce transfert. « J’ai reçu un appel du PSG, qui m’a convaincu que le projet était top, et moi-même j’étais convaincu que je pouvais jouer dans une équipe de top niveau, et que j’avais des qualités pour ça. Le club qui m’a appelé attendait beaucoup de moi, avait beaucoup d’intérêt et est l’un des meilleurs clubs d’Europe, même si quitter la maison n’est pas facile. Mais je voulais faire un pas en avant, et je crois que je l’ai fait ». Il a par ailleurs évoqué l’offre de prolongation tardive du FC Valence : « J’ai eu, à la fin, une proposition de prolongation. En vérité, il y avait une période très longue pour tenter de me prolonger. Les conditions n’étaient pas posées, ce sont des choses qui arrivent. Au final, je voulais aussi progresser, m’améliorer dans ma carrière, et quand Paris a surgi, je n’ai pratiquement eu aucun doute ».

« Je suis venu dans un club énorme »