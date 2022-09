Foot - Mercato - PSG

PSG : Al-Khelaïfi peut souffler, l’avenir de Campos est scellé

Publié le 17 septembre 2022 à 06h00 par Thomas Bourseau

Pressenti dans la presse anglaise pour potentiellement devenir directeur sportif de Chelsea, Luis Campos ne devrait pas faire faux bond au président Nasser Al-Khelaïfi. En raison de la direction que veulent emprunter les dirigeants des Blues, le conseiller football du PSG ne va pas quitter Paris.

Luis Campos a effectué un premier gros mercato au PSG cet été en enregistrant les arrivées de six joueurs et en bouclant deux dizaines de départ. En quête d’un directeur sportif pour gérer les recrutements des Blues à l’avenir, Chelsea songerait à Campos selon The Times.

Freund privilégié à Campos

Néanmoins, d’après les informations divulguées par The Athletic , il se pourrait que le conseiller football du PSG ne soit pas vraiment une piste prioritaire pour Todd Boehly. Le co-propriétaire de Chelsea privilégierait à ce jour l’option Christoph Freund pour ses capacités dans la data.

Freund apprécie être à Salzbourg

Et ce n’est pas le principal intéressé qui niera. À l’occasion d’une interview pour Sky Sport Autriche , le directeur technique du RB Salzbourg a affirmé ne pas être dans une situation déplaisante au sein du club autrichien. « Chelsea est un grand club en transition. Je ne peux pas dire exactement ce qui va se passer dans les prochaines semaines et les prochains mois. Il ne faut jamais rien exclure dans le football et Chelsea est un club tellement énorme. Mais je suis directeur sportif à Salzbourg et j'aime vraiment ça ».

« J’ai eu des échanges avec Chelsea de temps en temps »