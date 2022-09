Foot - Mercato - PSG

PSG : Cette annonce lourde de sens sur le dossier Luis Campos

Publié le 16 septembre 2022 à 23h15 par Thomas Bourseau

Le comité de direction de Chelsea a mis la pression aux dirigeants du Paris Saint-Germain ces derniers jours. En effet, la presse anglaise a évoqué un intérêt des Blues pour Luis Campos, conseiller football du club de la capitale. Néanmoins, Christoph Freund semble être le favori au poste de directeur sportif de Chelsea et a discuté avec le club londonien.

C’était la bombe divulguée par The Times ces derniers jours. Luis Campos serait courtisé par le co-propriétaire de Chelsea, à savoir Todd Boehly pour le poste de directeur sportif quand bien même il a été nomme conseiller football du PSG en juin dernier. Mais d’après The Athletic , la piste qui devrait se concrétiser ne serait autre que Christoph Freund.

« Je suis directeur sportif à Salzbourg et j'aime vraiment ça »

Néanmoins, Christoph Freund a affirmé être dans son élément au RB Salzbourg. « Chelsea est un grand club en transition. Je ne peux pas dire exactement ce qui va se passer dans les prochaines semaines et les prochains mois. Il ne faut jamais rien exclure dans le football et Chelsea est un club tellement énorme. Mais je suis directeur sportif à Salzbourg et j'aime vraiment ça ». a confié le directeur sportif de Salzbourg lors d’un entretien accordé à Sky Sport Autriche.

Freund avoue avoir parlé avec Chelsea