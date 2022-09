Foot - Mercato - PSG

Di Maria et Paredes créent déjà la polémique

Publié le 17 septembre 2022 à 07h15 par Axel Cornic

Un grand nombre de départs ont eu lieu au Paris Saint-Germain lors du dernier mercato, avec la nouvelle direction qui a clairement voulu faire table rase pour entamer un nouveau cycle. Angel Di Maria et Leandro Paredes en ont fait les frais et ils ont rejoint la Juventus, où les choses ne se passeraient toutefois pas très bien.

Partis du PSG, il se sont retrouvés En Serie A. Depuis quelques semaines, Angel Di Maria et Leandro Paredes continuent leur carrière côte à côte et ils ont choisi la Juventus pour rebondir. Pour le premier c’est une toute nouvelle expérience, tandis que le second connait bien le championnat italien pour l’avoir disputé notamment avec l’AS Roma par le passé.

Début de saison compliqué pour la Juventus

Le début de saison de la Juventus est pourtant catastrophique et pour les deux anciens du PSG, les choses ne semblent pas vraiment bien se passer. D’après les informations de Tuttosport , Angel Di Maria et Leandro Paredes n’auraient pas encore réussi à s’intégrer au sein du vestiaire bianconero et rencontreraient quelques problèmes.

Di Maria et Paredes déjà dans le collimateur des dirigeants ?

Le quotidien parle notamment d’un épisode qui n’aurait pas du tout plu en interne, survenu après la défaite en Ligue des Champions face à Benfica (1-2). Ni Angel Di Maria ni Leandro Paredes n’ont salué les supporters sous le virage de l’Allianz Stadium, ce qui ne serait pas du tout passé inaperçu.