PSG : Après son transfert, Paredes reçoit un gros message

Publié le 10 septembre 2022 à 18h15 par La rédaction

Placé dans la liste des indésirables après la nomination de Christophe Galtier, Leandro Paredes a été prêté avec option d'achat à la Juventus dans les tout derniers instants du mercato. Deux semaines après son arrivée, le milieu de terrain argentin retrouve du temps de jeu et sera à nouveau titulaire ce dimanche.

Mis au placard par la nouvelle direction sportive du PSG, Leandro Paredes a pris la décision de rejoindre la Juventus lors du dernier mercato. Un point de chute bien choisi par l'Argentin qui voulait retrouver du temps de jeu en vue de la Coupe du monde. Mission réussie pour Paredes qui enchainera une troisième titularisation d'affilée.

Paredes à nouveau titulaire

Présent en conférence de presse ce samedi, le coach de la Juve Max Allegri a confirmé la présence sur le rectangle vert de l'ancien milieu du PSG dès l'entame de la rencontre. « Paredes ? Demain il jouera car Locatelli est un peu fatigué et ne sera pas disponible, il s'est arrêté et je ne peux pas le risquer, nous verrons si nous pouvons le faire jouer dans les prochains jours » a-t-il déclaré.

