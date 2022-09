Foot - Mercato

Courtisé par le PSG, il justifie son transfert au FC Barcelone

Publié le 10 septembre 2022 à 17h15 par Thomas Bourseau

Avant de signer en faveur du FC Barcelone, Raphinha a notamment été annoncé du côté du PSG et surtout de Chelsea qui était même parvenu à trouver un accord avec Leeds United pour le transfert de l’ailier brésilien. Cependant, hormis les conseils de Neymar et de Ronaldinho, Raphinha a laissé parler son coeur.

Au printemps dernier, le nom de Raphinha était lié au PSG alors que Leeds United se battait pour sa survie en Premier League. Au fil des semaines, les rumeurs liant le Paris Saint-Germain à l’international brésilien se sont faites plus rares. Cependant, Chelsea aurait été tout proche de rafler la mise dans cette opération avant que le FC Barcelone ne fasse capoter les plans des Blues .

Supporter du Barça depuis son enfance, Raphinha a snobé le PSG et surtout Chelsea

À l’occasion d’une entrevue accordée à La Vanguardia, Raphinha a été invité à justifier son choix de signer en faveur du FC Barcelone alors que le PSG était intéressé et surtout que Chelsea s’était mis d’accord avec Leeds sur le montant de son transfert. « Si j’ai refusé une offre alléchante de Chelsea ? Oui, parce que mon rêve était de porter le maillot du Barcelone, qui est un club que je suis depuis tout petit. Depuis l'arrivée de Ronaldinho. Avec lui, j'ai commencé à comprendre un peu plus l'histoire du club. Je voulais en faire partie. Donc ce rêve, ce désir était plus fort que toute autre proposition, aussi puissante soit-elle financièrement ».

Mercato : Le Barça doit une fière chandelle à Neymar pour ce transfert https://t.co/gqju56qWal pic.twitter.com/rm1Y9pfkPw — le10sport (@le10sport) September 10, 2022

Ronaldinho et Neymar ont incité Raphinha à choisir Barcelone