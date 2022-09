Foot - PSG

PSG : Neymar l’avoue, il a «peur» de ce joueur

Publié le 10 septembre 2022 à 13h10 par La rédaction

Auteur d’un début de saison parfait avec le PSG, Neymar est actuellement le meilleur buteur mais aussi meilleur passeur de Ligue 1. Juste avant d’affronter Brest ce samedi à 17h, l’attaquant brésilien s’est exprimé lors d’une interview pour DAZN, sur l’un des défenseurs qui lui fait le plus « peur » : Antonio Rüdiger.

Actuellement co-meilleur buteur et co-meilleur passeur de Ligue 1, Neymar réalise pour l’instant un début de saison parfait. Alors que le PSG s’apprête à affronter Brest ce samedi, l’attaquant brésilien a dévoilé, lors d’une interview pour DAZN , le nom du défenseur qui lui fait le plus « peur ».

Mercato - PSG : Dans le feuilleton Paredes, tout le monde est gagnant https://t.co/nIPikWrHCd pic.twitter.com/L0xlrPgldi — le10sport (@le10sport) September 10, 2022

« C'est un centre qui vous fait peur »

Lors de son interview, Neymar s’est exprimé sur le nom du défenseur auquel il a le plus « peur » : Antonio Rüdiger. Même si le Brésilien aime bien le joueur du Real Madrid, il le qualifie comme quelqu’un de très fort et grand. « Je l'aime bien. C'est un centre qui vous fait peur. Il est très fort et grand ! »

« Certains attaquants ont un peu peur »