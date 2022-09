Foot - PSG

PSG : Galtier lâche ses vérités sur le malaise Donnarumma

Publié le 9 septembre 2022 à 13h15 par La rédaction mis à jour le 9 septembre 2022 à 13h25

Malgré sa nouvelle erreur mardi soir en Ligue des Champions face à la Juventus Turin, Gianluigi Donnarumma conserve toute la confiance de Christophe Galtier qui n’envisage aucun turn-over de ses gardiens avec Keylor Navas malgré les critiques dont font l’objet son portier italien depuis le début de la saison.

En dépit d’une prestation collective très aboutie mardi soir face à la Juventus Turin, le PSG ne s’est imposé que de justesse (2-1) et s’est fait peur, notamment après la réduction du score sur un corner avec une sortie complètement ratée de Gianluigi Donnarumma. Une nouvelle erreur qui fait tâche pour le gardien italien, très critiqué depuis le début de la saison au PSG. Mais Christophe Galtier ne le lâche pas...

« Pas de turn-over avec Navas »

Interrogé en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier a assuré la défense de Donnarumma : « Un turn-over envisageable chez les gardiens ? Non. Je ne suis pas ce genre d’entraîneur à faire tourner les gardiens. On oublie souvent que c’est un jeune gardien, évidemment qu’on a relevé sa mauvaise appréciation sur le but, mais je préfère aussi retenir les deux gros arrêts décisifs et il a été présent », confie l’entraîneur du PSG, qui refuse donc d’envisager une alternance entre Donnarumma et Navas au PSG

« J’en ai parlé avec Donnarumma »