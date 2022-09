Foot - PSG

PSG : Neymar s’enflamme pour son début de saison

Publié le 8 septembre 2022 à 17h15 par Pierrick Levallet

Depuis plusieurs jours maintenant, la relation entre Kylian Mbappé et Neymar n’arrive pas à s’améliorer. La rencontre face à la Juventus aurait d’ailleurs été la scène de nouvelles tensions entre les deux joueurs, le Brésilien reprochant visiblement l’excès d’individualisme de son coéquipier. Mais malgré tout, Neymar est pleinement satisfait de son début de saison.

Depuis quelques temps, la relation entre Neymar et Kylian Mbappé n’est plus ce qu’elle était. Durant leurs premières années au PSG, les deux joueurs affichaient une réelle complicité sur et en-dehors du terrain. Mais quelques tensions sont apparues dernièrement entre les deux stars parisiennes, et elles ne semblent pas prêtes de s’apaiser.

La relation entre Neymar et Mbappé continue de se dégrader

Après l’affaire du penalty gate, Neymar n’aurait pas apprécié le choix de Kylian Mbappé face à la Juventus, qui a préféré tenter sa chance plutôt que de lui offrir le but du 3-0 sur une action où le joueur de 30 ans était bien mieux placé. Comme le rapporte L’Equipe , le Brésilien aurait été particulièrement irrité par cet excès d’individualisme de son coéquipier. Un salarié du PSG lui avait alors demandé dans le vestiaire, en rigolant, s’il allait en parler devant les médias. « Tu es sûr ? Vraiment ? Parce que si je parle ce soir... ça va faire des problèmes hein ! (Rires) » a alors retorqué Neymar.

"It couldn't be better" 😁 Neymar Jr LOVES Paris 😍 pic.twitter.com/gxsrRamUcB — DAZN Football (@DAZNFootball) September 7, 2022

«Je ne pense pas que ça pourrait être mieux»