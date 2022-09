Foot - PSG

PSG : Neymar dévoile son coup de coeur dans le vestiaire

Publié le 8 septembre 2022 à 16h15 par Arthur Montagne

Arrivé en 2017 au PSG, Neymar a connu des hauts et des bas à Paris, mais au sein du vestiaire, le Brésilien est très bien intégré et s'est même fait des amis. A l'image de Marco Verratti. Le numéro 10 de la Seleçao ne cache pas son affection pour le natif de Pescara qui est le plus ancien joueur du club de la capitale.

Durant l'été 2017, le PSG a réalisé le transfert le plus fou de l'histoire et lâchant 222M€ pour recruter Neymar. Plus de 5 ans après, le Brésilien est toujours à Paris où il s'est fait des amis au sein du vestiaire du club de la capitale. A l'image de Marco Verratti qu'il apprécie en tant que coéquipier, mais également en tant que personne.

Transferts - PSG : Neymar a aidé cette grosse recrue du mercato https://t.co/4h7xBT3Rk9 pic.twitter.com/RO2rJypn3Z — le10sport (@le10sport) September 8, 2022

Neymar adore Verratti...

« Marco Verratti est un joueur fantastique. En dehors du terrain, c’est une personne incroyable avec un cœur énorme. C’est un super gars et l’un de mes amis dans l’équipe. C’est l’un des meilleurs joueurs avec lesquels j’ai joué », assure Neymar au micro de DAZN .

... et le Parc des Princes