Foot - PSG

PSG : Sergio Ramos revient sur son calvaire après son transfert

Publié le 8 septembre 2022 à 19h00 par La rédaction

Sergio Ramos connaît un retour en grande pompe. Après une première saison mitigée du côté du Paris Saint-Germain, marqué par plusieurs blessures, l’Espagnol connaît une véritable renaissance depuis le début de cet exercice. Et après la victoire du PSG face à la Juventus, le défenseur central est revenu sur son retour en forme…

Le grand Sergio Ramos est-il de retour au PSG ? Après une très grande carrière au Real Madrid, le défenseur central espagnol s’est engagé à l'été 2021 en faveur du club de la capitale. Cependant, sa première saison a été difficile à Paris. Jonchée de blessures, cette première année au PSG n’aura pas été la meilleure, mais depuis le début de cet exercice 2022-2023, tout semble aller mieux pour Sergio Ramos, qui a retrouvé sa forme physique.

PSG : Mbappé et Neymar au cœur d’une nouvelle polémique ? La réponse https://t.co/bvAOiqvAYe pic.twitter.com/Dzy0b1jDxW — le10sport (@le10sport) September 7, 2022

« La vérité, c’est que j’ai très bien terminé la saison dernière »

Ainsi, dans un entretien accordé à TNT Sports , Sergio Ramos a évoqué sur son état physique, et comment il se sentait en ce début de saison au PSG : « Je suis content. La vérité c’est que j’ai très bien terminé la saison dernière, je me suis senti bien, loin de l’idée des blessures. J’ai vraiment hâte de jouer au football, de montrer mon meilleur niveau ».

« Je voulais ressentir à nouveau l’hymne de la Ligue des Champions »