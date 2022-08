Foot - PSG

PSG : De retour, Sergio Ramos se fixe un objectif colossal

Arrivé libre suite à la fin de son contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos a vécu une première saison très compliquée au PSG à cause de ses nombreuses blessures. Néanmoins, avec l'arrivée de Christophe Galtier sur le banc parisien, le défenseur espagnol semble revivre cette saison et enchaîne même les matches. A tel point que Sergio Ramos se prend à rêver de disputer la Coupe du monde en fin d'année avec la Roja.

L'été dernier, le PSG avait décidé de frapper très fort sur le marché des joueurs libres en enrôlant tout d'abord Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma. Un peu plus tard durant l'été, le club de la capitale a frappé encore plus fort en enrôlant deux légendes : Lionel Messi et Sergio Ramos. Et alors que la saison de La Pulga a été décevante, celle du défenseur espagnol a été littéralement catastrophique. Handicapé par de nombreux pépins physiques, l'ancien capitaine du Real Madrid n'avait disputé que 5 rencontres jusqu'au 20 mars et a donc manqué toute la campagne de Ligue des champions. Lors d'une fin de saison sans enjeux, Sergio Ramos a pu accumuler un peu plus de temps de jeu puisqu'il a fini la saison avec un total de 844 minutes toutes compétitions confondues. Mais ses apparitions n'ont jamais été transcendantes au sein d'un PSG en manque d'idées.

Ramos enfin épanoui au PSG

Mais l'arrivée de Christophe Galtier au PSG semble avoir métamorphosé Sergio Ramos. Dans les colonnes de L'EQUIPE , une source au sein du club expliquait même que « la saison dernière lui a fait du mal. Il ne s'entraînait pas souvent avec ses coéquipiers, du coup l'adaptation a été plus difficile. Mais depuis la reprise, c'est un homme heureux et très impliqué. Il fait aussi beaucoup plus confiance au club . » Il faut dire qu'alors que le mois d'août n'est même pas terminé, il a déjà atteint le tiers de son temps de jeu de la saison dernière. Titulaire lors des quatre premiers matches de la saison, Sergio Ramos a disputé 328 minutes. Conscient des antécédents de son joueur, Christophe Galtier le fait parfois souffler en cours de match afin de ne prendre aucun risque. Mais c'est également le nouveau schéma tactique qui permet à l'Espagnol de s'épanoui à nouveau. Positionné dans l'axe droit d'une défense à trois aux côtés de Marquinhos et Presnel Kimpembe. Et Sergio Ramos semble ravi. « Ce nouveau système, nous avons pu l’utiliser à quelques reprises la saison passée, mais assez peu. Nous allons continuer à le travailler pour mémoriser les mouvements, les timings et les couvertures. Cela nous offre de la stabilité, de la sécurité défensive. Je pense que c’est un système défensif solide parce qu’il nous permet de jouer plus haut. C’est bien de jouer avec 3 défenseurs », confiait-il à Prime Video .

Galtier s'enflamme pour Ramos

D'ailleurs, Christophe Galtier n'a pas mis longtemps avant de se rendre compte de l'importance de Sergio Ramos, qu'il considère comme un cadre malgré son faible temps de jeu la saison dernière. « Automatiquement, il fait partie des cadres du vestiaire et il m'est arrivé dans différents clubs d'avoir des cadres qui ne jouaient pas, mais je m'appuie toujours sur ce profil de joueurs avec un parcours extraordinaire, et ce qu'ils doivent amener en terme de professionnalisme aux uns et aux autres et ce qu'ils peuvent m'amener de par leur vécu que je n'ai pas et que je n'ai pas eu. Après Sergio est bien, il n'a manqué aucune séance d’entraînement », confiait l'entraîneur du PSG. Et cela tombe bien puisque Sergio Ramos a également été conquis par son nouveau coach. « Nous avons encore un petit problème avec la langue, mais quand il parle lentement, je comprends parfaitement. Donc nous communiquons bien ensemble, sur le nouveau système de jeu que nous adoptons, sur ce qu’il attend de nous. Au final, je pense que nous nous comprenons très bien. Je pense que c’est un entraîneur de très haut niveau sur le plan technico-tactique. Il vient de gagner le championnat avec une autre équipe en France, donc c’est quelqu’un d’expérimenté dans le football et nous devons profiter de cela et essayer de projeter les idées de l’entraîneur sur le terrain », expliquait le numéro 4 du PSG sur les médias du club.

Objectif Coupe du monde ?