Foot - PSG

PSG : Un record pour Mbappé ? Il reçoit une terrible réponse

Publié le 23 août 2022 à 06h00 par Thibault Morlain

Ce dimanche, en clôture de la 3ème journée de Ligue 1, le PSG a atomisé le LOSC (1-7). Une rencontre durant laquelle Kylian Mbappé a marqué un triplé, dont un but après seulement 8 secondes de jeu. De quoi permettre au Français de devenir le co-détenteur du but le plus rapide de Ligue 1 avec Michel Rio. Toutefois, ce dernier a une vision quelque peu différente de l’histoire.

Depuis le début de la saison, le PSG est en démonstration. En effet, sous les ordres de Christophe Galtier, le club de la capitale enchaine les corrections. Après le FC Nantes au Trophée des Champions, puis Clermont et Montpellier en Ligue 1, c’est le LOSC qui a cette fois subit la foudre des Parisiens. Les Dogues ont été humiliés à domicile (1-7) et cela a commencé dès la première minute de jeu avec l’ouverture de Kylian Mbappé après seulement 8 secondes de jeu.

Le but le plus rapide de Ligue 1

Au coup d’envoi de cette rencontre de Ligue 1, le PSG avait préparé une combinaison et elle a fonctionné. Au terme d’un échange entre Neymar et Lionel Messi, c’est Kylian Mbappé qui a mis le ballon au fond des filets. Il n’aura alors fallu que 8 secondes au PSG pour ouvrir le score. Un record de plus pour Mbappé. En effet, le voilà désormais co-détenteur du titre de buteur le plus rapide de l’histoire de la Ligue 1. Un record qu’il partage donc avec Michel Rio, qui avait lui aussi mis 8 secondes pour marquer en 1992 avec le Stade Malherbe de Caen.

PSG : L’incroyable geste de Kylian Mbappé, Christophe Galtier livre tous les secrets https://t.co/udl30iqj4g pic.twitter.com/IbtP6wk6MN — le10sport (@le10sport) August 22, 2022

« Moi, je suis un peu sous les huit secondes alors que Kylian… »

Pour 20 Minutes , Michel Rio s’est confié suite à ce but de Kylian Mbappé face au LOSC. Et selon lui, il est toujours le détenteur du record, estimant que la star du PSG a été un peu plus longue pour marquer. « J’ai appelé un pote qui bosse à la vidéo dans un club pro en Bretagne que je ne citerai pas. Comme il a du matos de professionnel, je lui ai demandé de reprendre les images des deux buts. Et moi, je suis un peu sous les huit secondes alors que Kylian, que j’adore au passage, est un peu au-dessus des huit. Si on reprend les images, Mbappé est en 8’’06 et moi à 7’’72. Et d’ailleurs ça se voit à vitesse réelle, quand ma frappe rentre dans le but, le ballon de Kylian est aux six mètres encore. Lui, quand il va en profondeur, la balle prend un rebond. Alors que moi, c’est un ballon que je reçois auquel je redonne de la vitesse », a fait savoir Michel Rio.

« Je suis content de le partager avec Kylian »