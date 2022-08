Foot - PSG

Mbappé, Neymar, Messi… Galtier se lâche sur le récital de la MNM

Publié le 22 août 2022 à 08h35 par Bernard Colas mis à jour le 22 août 2022 à 08h39

Ce dimanche, le PSG a livré une prestation XXL en surclassant le LOSC sur sa pelouse (7-1). Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi ont particulièrement brillé au cours de la rencontre, pour le plus grand bonheur de Christophe Galtier, revenant sur la prestation de son trio offensif après le coup de sifflet final.

Le PSG de Christophe Galtier réalise un sans-faute en ce début de saison. Ce dimanche, le club de la capitale a une fois encore déroulé en surclassant le LOSC (7-1). Le récital a débuté dès la 9e seconde avec l’ouverture du score de Kylian Mbappé après une combinaison parfaitement mise en place par l’équipe de Christophe Galtier. Le Bondynois inscrira au final un triplé au tandis que Neymar s’est illustré avec un doublé. Lionel Messi et Achraf Hakimi ont inscrit les deux autres buts du PSG, une démonstration qui a de quoi satisfaire l’entraîneur parisien.

« Je les ai vu très heureux ensemble »

Interrogé après la partie par Prime Vidéo sur la prestation XXL réalisé par Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, Christophe Galtier a salué les « signaux positifs » qui se dégageaient de son équipe, une semaine après l’affaire du penaltygate contre Montpellier. « C’est une grande satisfaction de les voir heureux sur le terrain, et jouer les uns pour les autres. Quand de tels talents s’associent, cela rend un match très agréable. Mais il y a aussi une expression collective au sein de cette équipe. J’ai vu des signaux positifs dans le replacement, notamment des trois de devant. C’est pour cela que je n’ai pas fait de changement en attaque. Je les ai vu très heureux ensemble. C’était très important, et cela fait partie de ce match quasiment parfait. Leo a beaucoup couru, Ney’ aussi. Kylian s’est lui bien placé dans l’axe. C’est un point très important face à un bloc bas. Ensuite, dans la transition, avec la qualité technique et la vitesse, ça va très vite », a confié l’entraîneur parisien, dans des propos relayés par CulturePSG .

« J’ai aimé cette volonté de jouer les uns pour les autres »

Relancé en conférence de presse sur l’animation offensive du PSG, Christophe Galtier a apporté des précisions sur l’équilibre de son trio. « L’animation évolue avec la présence de Kylian, qui était suspendu puis un peu blessé. On essaie de trouver le meilleur équilibre possible. Ils ont joué comme ça aussi la saison dernière dans une autre organisation. Ils ont joué les uns pour les autres avec des images fortes entre eux, beaucoup de complicité, des sourires. J’ai aimé cette volonté de jouer les uns pour les autres. »

« Ney’ est celui qui donne le plus d’équilibre parmi les trois de devant »