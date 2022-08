Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Paredes pousse pour rejoindre la Juventus

Alors que les discussions entre le Paris Saint-Germain et la Juventus durent depuis plusieurs semaines, un accord de principe a été trouvé entre Leandro Paredes et les Bianconneri. Mais l’arrivée du milieu argentin semble se compromettre suite aux pourparlers entre les deux clubs qui s’éternisent. Le joueur parisien pousserait donc pour pouvoir rallier Turin, mais le club italien devra d’abord se séparer d’un milieu avant de pouvoir signer l’Argentin.

Placé cet été sur le marché des transferts par le Paris Saint-Germain, Leandro Paredes est demandé à quitter le club de la capitale. Alors que le joueur du PSG est annoncé depuis des semaines en partance pour la Juventus, les deux clubs n’arrivent toujours pas à trouver d’accord sur le transfert du milieu argentin.

Leandro #Paredes wants to join #Juventus: he is pushing to sign for Bianconeri. #Juve have already agreed personal terms with the argentinian since 3-weeks ago and are in advanced talks with #PSG, but they have to sell a midfielder before to close Paredes’ signing. #transfers