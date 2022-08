Foot - Mercato - PSG

PSG : Révélations de la presse italienne sur Paredes-Rabiot

Publié le 21 août 2022 à 13h30 par Quentin Guiton

Depuis des semaines, Leandro Paredes est en partance pour la Juventus. Seulement, le PSG et le club italien ne se sont toujours pas entendus. Et le transfert avorté d’Adrien Rabiot à Manchester United n’a pas arrangé les choses. Cependant, depuis samedi, les Bianconeri semblent avoir trouver une nouvelle solution pour débloquer l’opération Paredes : vendre Denis Zakaria. Mais la Juventus n’aurait pas abandonné une autre idée…

Depuis des semaines déjà, les rumeurs de transfert envoient Leandro Paredes à la Juventus. Poussé vers la sortie par le PSG, l’Argentin serait même la priorité des Bianconeri au milieu de terrain. Alors que le joueur aurait déjà donné son feu vert, il n’y a en revanche toujours aucun accord entre les deux clubs, les Italiens n’ayant pas les moyens de satisfaire les exigences du club de la capitale. Et la Juventus semblait enfin avoir trouvé la solution pour débloquer l’opération Paredes ! En effet, en vendant Adrien Rabiot, le club italien pouvait financer l’arrivée du milieu du PSG. Ça tombe bien, le Français était annoncé tout proche de Manchester United. Sauf que tout a capoté…

Le transfert avorté de Rabiot à Manchester United

En effet, alors que tout semblait ficelé pour l’arrivée d’Adrien Rabiot à Manchester United, le joueur était même aperçu en Angleterre et les deux clubs se seraient entendus sur un montant de 15M€ plus 5M€ de bonus. Le transfert est finalement tombé à l’eau. La raison ? Les exigences salariales trop élevées de Véronique Rabiot, mère et agent du joueur. Cette dernière aurait demandé 40M€ sur quatre ans pour son fils, auxquels il aurait fallu ajouter d’importantes commissions. Ce qui a donc été rejeté par Manchester United. Et la presse italienne confirmait que ce transfert avorté, qui semblait être la clé de l’opération Paredes, avait bien compromis la venue du milieu du PSG, dossier qui aurait été même mis en stand-by…

Denis Zakaria, la dernière solution pour Paredes ?

Mais ce samedi, Tuttosport révélait que la Juventus avait une dernière carte à jouer. Ainsi, les Bianconeri seraient prêts à sacrifier Denis Zakaria, arrivé en janvier dernier, afin de financer la venue de Leandro Paredes. L’AS Rome et le Borussia Dortmund étaient notamment annoncés comme des destinations potentielles pour le milieu suisse. Et ce dimanche, La Gazzetta dello Sport dévoile qu’un nouveau prétendant viendrait de faire son apparition : l’AS Monaco.

