Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour le transfert de Paredes

Publié le 20 août 2022 à 09h15 par Quentin Guiton

Depuis de longues semaines, Leandro Paredes est annoncé à la Juventus. Mais l’Argentin n’a toujours pas débarqué en Italie, le PSG et les Bianconeri ne s’étant toujours pas entendus. Et la vente d’Adrien Rabiot à Manchester United, qui semblait être la dernière solution pour débloquer l’opération, a finalement capoté. Mais ce samedi, la presse italienne dévoile un nouveau scénario…

Ce vendredi en conférence de presse, Christophe Galtier a mis la pression sur Antero Henrique : il faut absolument vendre alors que la fin du mercato se rapproche. Par exemple, Leandro Paredes est annoncé du côté de la Juventus depuis plusieurs semaines déjà. Mais alors que le joueur serait déjà ok avec les Turinois, le PSG et le club italien ne sont toujours pas mis d’accord. Pire, la Juventus semblait enfin avoir trouvé la solution pour financer le transfert, mais elle a finalement échoué…

Mercato - PSG : Le Qatar a tenté 4 stars de Manchester City https://t.co/JDJspHuh0t pic.twitter.com/Q4TAfBlYIm — le10sport (@le10sport) August 20, 2022

Adrien Rabiot plombe l’opération Paredes

Ainsi, une vente d’Adrien Rabiot pouvait débloquer l’opération Leandro Paredes. Bonne nouvelle, Manchester United était tout proche de le signer. Seulement, le transfert du milieu français a capoté au dernier moment à cause des exigences salariales de Véronique Rabiot, mère et agent du joueur. Et la presse italienne confirmait ce vendredi que ce transfert avorté avait bien eu un impact sur le dossier Leandro Paredes, désormais complètement bloqué et mis en stand-by par la Vielle Dame…

Denis Zakaria la solution inespérée ?