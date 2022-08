Foot - Mercato - PSG

Neymar, transfert... La vérité éclate sur le clash avec Mbappé

Publié le 20 août 2022 à 08h35 par Pierrick Levallet

Après la rencontre face à Montpellier le week-end dernier, quelques tensions seraient apparues entre Neymar et Kylian Mbappé. Selon certaines rumeurs le joueur de 23 ans aurait réclamé le transfert de son coéquipier auprès de la direction. Mais finalement, ce ne serait pas le cas d’après Jérôme Rothen. Le problème entre les deux joueurs viendrait d’ailleurs.

Si le résultat était au rendez-vous le week-end dernier contre Montpellier (5-2), l’ambiance dans le vestiaire du PSG était plus que tendue. Au cours de la rencontre, Kylian Mbappé a montré plusieurs signes d’agacement envers ses coéquipiers, notamment avec Neymar. L’attaquant de 23 ans a attiré l'attention sur lui lorsqu'il a réclamé le deuxième penalty au Brésilien. Après la rencontre, il a été dévoilé que les relations se seraient tendues entre Neymar et Kylian Mbappé. Il a ensuite été révélé que les tensions entre les deux joueurs seraient apparues après que l’international tricolore ait demandé à sa direction de vendre Neymar et que ce dernier l’ait appris. Mais finalement, Kylian Mbappé n’aurait jamais fait une telle demande au PSG.

PSG : Apres le clash Neymar-Mbappé, Galtier se lâche sur le penaltygate https://t.co/0rifWWeI7O pic.twitter.com/ldu5fAFP30 — le10sport (@le10sport) August 19, 2022

«En aucun cas [Mbappé] a demandé à ce que Neymar parte du club»

Dans son émission Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC , Jérôme Rothen a expliqué que Kylian Mbappé n’avait jamais réclamé le transfert de Neymar, Il a par la suite révélé les origines du malaise. : « Il y a un problème au sein du club par rapport à tout ce qui a été vendu à Kylian pour qu’il reste. Il y a des choses qui ne se vérifient pas. C’est un problème de hiérarchie (...) À mon avis, [Kylian Mbappé] n’a pas de problème avec Neymar parce qu’en aucun cas il a demandé à ce que Neymar parte du club. C’est le club qui lui a vendu un projet où lui est à la pointe de ce projet-là et qu’il était sans Neymar à la base. »

« Neymar a du mal à digérer à accepter le fait que Kylian soit tout en haut du projet»

« Les Qataris voulaient vendre ou au pire prêter Neymar » poursuit l’ex-international tricolore et joueur du PSG. Jérôme Rothen s’est ensuite attardé sur la façon dont Neymar accepte la situation. « Comment il a accepté ça, comment il le digère ? Apparemment il a du mal à digérer à accepter le fait que Kylian soit tout en haut du projet et que lui soit en retrait. Ça, c’est un vrai problème » explique-t-il.

«Au premier écart, au premier accroc, il va y avoir des soucis entre les deux»