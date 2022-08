Foot - PSG

PSG : Le pire évité entre Mbappé et Neymar... grâce à Luis Campos ?

Publié le 15 août 2022 à 18h30 par Pierrick Levallet

Ce samedi, le PSG s’est facilement imposé face à Montpellier (5-2). Mais ce succès a été entaché par des tensions naissantes entre Kylian Mbappé et Neymar. Afin que cet incident ne gâche pas la dynamique du groupe, Luis Campos aurait pris les choses en main en organisant une réunion entre les deux joueurs. Et ce dossier serait désormais clos.

Pour son deuxième match de Ligue 1, le PSG a de nouveau impressionné sur le terrain. Le club de la capitale s’est largement imposé sur sa pelouse face à Montpellier (5-2). Mais cette victoire a été entaché par des tensions naissantes entre Kylian Mbappé et Neymar. Alors que le Français avait déjà manqué son penalty, l’attaquant de 23 ans réclamait le deuxième au Brésilien, qui avait déjà le ballon entre les mains. Finalement, c’est bien la star de 30 ans qui s’en est chargé et qui l’a transformé. Mais cette décision a certainement créé de la discorde entre les deux joueurs. Alors que Kylian Mbappé montrait plusieurs signes d’agacement et de frustration sur le terrain, Neymar n’a pas été vraiment discret sur les réseaux sociaux. Le Brésilien a liké deux tweets dénonçant l’attitude reprochable de son coéquipier. Alors que tout semblait bien se passer pour le PSG en ce début de saison, cet incident pourrait bien freiner la dynamique du groupe. La direction a donc tenu à s’en charger personnellement.

PSG : Polémique, penalty… Ce n’est pas la première fois pour Neymar https://t.co/patBqhg7IA pic.twitter.com/M6STMSpPa9 — le10sport (@le10sport) August 15, 2022

Campos s'est chargé de la polémique

Comme révélé par RMC Sport , Luis Campos aurait prévu une réunion entre Neymar et Kylian Mbappé, en compagnie de Christophe Galtier, afin d’apaiser les tensions entre les deux stars. Et cette rencontre au sommet se serait déroulée ce dimanche, au lendemain de la victoire contre Montpellier, selon les informations du Parisien . Au cours de cette réunion, Luis Campos aurait rappelé aux deux joueurs que leur attitude ne devait aucunement nuire à la dynamique et au rendement du groupe parisien.

Mbappé et Neymar ont reconnu leurs torts

De plus, le conseiller sportif aurait expliqué que les problèmes devaient être réglés en privé, et non en public devant les caméras. Cette dernière remarque aurait certainement visé Kylian Mbappé, dont l’attitude a été très loin d’être irréprochable sur le terrain. Luis Campos connaît l’international tricolore depuis qu’il a 14 ans et parvient donc à lui dire les choses quand elles ne vont pas bien. L’idée du conseiller sportif parisien et de Christophe Galtier était clairement de dégonfler l’incident. Cela aurait fonctionné puisque les deux joueurs auraient reconnu leurs torts. Neymar aurait avoué avoir fait une confusion entre son statut de tireur numéro deux derrière Kylian Mbappé et le deuxième penalty accordé au PSG. Le Brésilien serait également conscient que sa réaction sur les réseaux sociaux n’a pas été plu et il a été rappelé à l’ordre.

Incident clos