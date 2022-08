Foot - PSG

PSG : Que pensez-vous de l’attitude de Mbappé ?

Publié le 15 août 2022 à 08h00 par La rédaction

Deux matchs de Ligue 1 et deux victoires pour le PSG. Sous les ordres de Christophe Galtier, le club de la capitale réalise un début de saison parfait. Pour autant, le match de ce samedi contre Montpellier a été entaché par l’attitude de Kylian Mbappé. De quoi faire énormément parler et créer la polémique. Que faut-il alors penser de ce comportement de Mbappé ?

Suspendu pour le Trophée des Champions contre le FC Nantes, Kylian Mbappé avait également manqué la première journée de Ligue 1 contre Clermont. Touché aux adducteurs, le numéro 7 du PSG avait alors été laissé sur le côté pour cette rencontre. Il a alors fallu le deuxième match de championnat pour assister à la grande rentrée de Mbappé. Ce samedi, face à Montpellier, le champion du monde était titularisé par Christophe Galtier. Une rencontre durant laquelle Kylian Mbappé a marqué son premier but de la saison, mais a aussi manqué un penalty.

Une attitude qui fait polémique

Buteur et impliqué sur plusieurs réalisations des Parisiens, Kylian Mbappé a soigné sa rentrée d’un point de vue statistique. Pour autant, ce premier match de la saison du buteur du PSG est entaché de plusieurs polémiques. Tout d’abord, son attitude tout au long de la rencontre a de quoi faire parler. En effet, Mbappé est apparu passablement énervé comme lorsqu’il a décidé d’arrêter de jouer en plein milieu d’une action parisienne n’étant pas servi en première intention. De même, après son but, Kylian Mbappé n’avait pas du tout le sourire, n’ayant même pas célébré sa réalisation.

L’épisode du penaltygate

Mais cela ne s’est pas arrêté là. En effet, Kylian Mbappé s’est retrouvé au coeur d’une autre polémique, cette fois-ci avec Neymar. La raison ? Le rôle de tireur de penalty. A l’occasion de cette rencontre face à Montpellier, le Français avait manqué le premier sifflé par l’arbitre. Alors qu’un deuxième avait été accordé au PSG, c’est cette fois Neymar qui s’en est chargé alors que Mbappé était pourtant le numéro 1. De quoi tendre un peu plus le champion du monde qui aurait aimé tirer, malgré son premier échec.



Un nouveau penaltygate semble donc avoir éclaté au PSG après celui qui s’était déjà déroulé entre Neymar et Edinson Cavani il y a quelques saisons. Cette fois, le Brésilien est donc impliqué avec Kylian Mbappé et cette affaire a visiblement mis en exergue les grosses tensions entre les deux coéquipiers du PSG. L’attitude de Mbappé sera donc à surveiller lors des prochains matchs parisiens. Voilà déjà un gros dossier qu’il faudra régler pour Christophe Galtier.



Que pensez-vous alors de l’attitude de Mbappé ? Est-ce justifié ou non ?