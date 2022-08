Foot - PSG

PSG : Voilà la différence entre Galtier et Pochettino

Publié le 15 août 2022 à 03h00 par Thibault Morlain

Cet été, le PSG a donc opéré un énorme changement en décidant de remplacer Mauricio Pochettino. Alors qu’il avait encore un an de contrat, l’Argentin a été remercié et c’est Christophe Galtier qui a été nommé sur le banc parisien. Entraîneur de Montpellier, Olivier Dall’Oglio a d’ailleurs souligné la différence entre le PSG de Pochettino et celui de Galtier.

Sur le banc du PSG, Christophe Galtier réalise des débuts tonitruants. Après la victoire au Trophée des Champions, le club de la capitale a remporté ses deux premières journées de Ligue 1 avec la manière. Ce samedi, le PSG s’est ainsi imposé face à Montpellier (5-2), affichant un visage bien différent de celui de l’année dernière avec Mauricio Pochettino. D’ailleurs, après la rencontre, Olivier Dall’Oglio a évoqué les différences entre les deux entraîneurs.

« Beaucoup de connexion »

« Ce que j’ai ressenti, c’est beaucoup de connexion, de liens entre eux, on le sent. Il y a une véritable envie de jouer ensemble. Quand on a des joueurs de ce niveau-là qui ont envie de jouer ensemble, ça fait une sacrée armada », a expliqué Olivier Dall’Oglio, rapporté par RMC .

« Ils font des efforts ensemble »