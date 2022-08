Foot - PSG

PSG : Polémique, penalty... Neymar provoque un malaise avec Mbappé

Publié le 14 août 2022 à 11h00 par La rédaction

Ce samedi soir, Neymar a une nouvelle fois été étincelant avec le PSG. Double buteur à l’occasion de la 2e journée face à Montpellier, l’international brésilien a une nouvelle fois marqué les esprits. Kylian Mbappé, en revanche, ne s’est pas montré à son avantage, manquant un penalty. Et une polémique pourrait bien éclater entre les deux hommes.

Neymar continue son début de saison en grande pompe. Après une prestation très aboutie lors du Trophée des Champions face à Nantes, le Brésilien a montré toute l’étendue de son talent sur la pelouse de Clermont, lors de la journée d’ouverture du championnat, délivrant trois passes décisives et inscrivant un but. Lors de la rencontre face à Montpellier, Neymar a récidivé, s’offrant un doublé, dont une réalisation sur penalty. Un début de saison en fanfare pour le PSG, tandis que Kylian Mbappé, de retour sur le terrain, s’est offert un but. Cependant, il a également manqué un penalty. Un loupé qui paraît anodin au vu du score (5-2), mais qui pourrait bien créer un début de polémique au PSG.

Le penalty de la discorde

En effet, Neymar a provoqué un malaise ce dimanche matin. En effet, le Brésilien s’est fait remarquer sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter . L’ailier du PSG a en effet liké deux tweets concernant la soirée difficile de Kylian Mbappé et son fameux penalty manqué. Deux mentions « j’aime » qui pourraient lancer une polémique. Sur le premier tweet, on peut lire « Aujourd’hui, dans le match du PSG, Neymar a marqué et humilié le gardien (encore une fois) sur penalty. Mbappé, en revanche, a très mal frappé et échoué. Après le match, l’entraîneur a déclaré que Mbappé serait le principal tireur de l’équipe pour la saison. Une absurdité ! ». De quoi mettre de l’huile sur le feu…

Hoje, no jogo do PSG, Neymar fez o gol e HUMILHOU o goleiro (mais uma vez) na cobrança do pênalti.Já Mbappé, bateu MUITO mal e perdeu.Após o jogo, o treinador disse que Mbappé será o principal batedor do time na temporada. Um absurdo! pic.twitter.com/QKYzav6Who — Portal Brasil (@portalbrasilfut) August 13, 2022

«Mbappé est le patron du PSG»

Le second tweet liké par le Brésilien est sur le même ton. En effet, Neymar a lâché un « j’aime » sur une déclaration d’un brésilien, qui devrait susciter quelques réactions. « Maintenant c’est officiel, c’est Mbappé qui tire les penalties au PSG. Clairement c’est une affaire de contrat, car dans aucun club au monde, Neymar serait le 2e choix, aucun !! Il paraît qu’à cause du contrat, Mbappé est le patron du PSG ! ». Et cela ne devrait pas plaire à Kylian Mbappé.

Agora é oficial, Mbappe é quem bate os pênaltis no PSG. Claramente isso é coisa de contrato, pois em nenhum clube do mundo que tenha Neymar, ele seria o segundo cobrador, nenhum!!Parece que por causa do contrato, Mbappe é o dono do PSG!! 🤬🤬 pic.twitter.com/05kK1AbPG2 — Neymargiabr🇧🇷🔛 (@Neymargiabr) August 13, 2022

« On verra pour la suite »