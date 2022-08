Foot - PSG

PSG : Le Ballon d’Or, Mbappé pousse un coup de gueule

Publié le 13 août 2022 à 18h10 par La rédaction

Alors que la liste des nommés de l’édition 2022 du Ballon d’Or a été annoncée ce vendredi, on y retrouvera Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski ou encore Karim Benzema. En revanche, pas de Lionel Messi, ni Neymar. De son côté, Mbappé s’est exprimé sur ce trophée, hésitant pas à dénoncer une certaine hypocrisie.

La Liste des nommés pour l’édition 2022 du Ballon d’Or a été dévoilée ce vendredi. On peut retrouver les Français Kylian Mbappé et Karim Benzema. Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo ou encore Sadio Mané accompagnent sont aussi là. On notera par contre les absences de Lionel Messi, vainqueur de l’édition précédente, et Neymar.

« Les joueurs assurent ne pas s’intéresser au Ballon d’Or »

Dans les colonnes de France Football , Kylian Mbappé s’est permis de lâcher un gros coup de gueule concernant l’hypocrisie de certains joueurs sur leur envie de remporter le Ballon d’Or : « En public, les joueurs assurent ne pas s’intéresser au Ballon d’Or alors qu’en réalité, c’est parfois une obsession pour eux ? Bien sûr que c'est un gros mensonge. Peut-être est-ce aussi parce que les gens ne sont pas prêts à entendre un joueur dire : « je suis super pressé d'avoir les résultats du Ballon d'Or, car j'ai une vraie chance de l'avoir cette année ». Cette honnêteté-là, je pense qu'elle passerait mal. »

« On est dans l'hypocrisie totale »