PSG : Les révélations de Mbappé sur sa prolongation

Publié le 13 août 2022 à 09h00 par Thibault Morlain

Il y a quelques semaines, Kylian Mbappé faisait un choix très fort pour la suite de sa carrière. Vivement courtisé par le Real Madrid, où on pensait qu’il allait aller, le Français a finalement fait le choix de prolonger avec le PSG. Le voilà désormais sous contrat jusqu’en 2025 et Mbappé a d’ailleurs fait une confiance sur celui-ci en rapport notamment avec le Ballon d’Or.

C’est officiel depuis ce vendredi soir, le 30 nommés au Ballon d’Or sont désormais connus. Qui succèdera alors à Lionel Messi, déjà septuple vainqueur de ce trophée ? Cela ne sera en tout cas pas l’Argentin qui n’a pas été sélectionné suite à sa saison compliquée avec le PSG. En revanche, il y a des Français dans cette listes à l’instar de Christopher Nkunku, auteur d’une énorme saison avec Leipzig et surtout Karim Benzema, grand favori pour remporter le Ballon d’Or. On retrouve également Kylian Mbappé parmi les 30 nommés et à l’occasion d’un entretien accordé à France Football , celui qui a récemment prolongé avec le PSG a fait une confiance sur les coulisses de ce nouveau contrat et le Ballon d’Or.

Le Ballon d’Or important dans une prolongation ?

A l’occasion de cette interview, Kylian Mbappé a ainsi été interrogé sur le fait que le Ballon d’Or soit un sujet ou non durant les négociations d’un nouveau contrat. Ayant alors snobé le Real Madrid pour prolonger au PSG, il a alors expliqué : « Quand on renégocie un contrat, le Ballon d’Or est-il un sujet ? Pour être honnête, non. Le seul moment où on l'aborde, c'est pour évoquer les bonus liés à une victoire ».

« On te rajoute une carotte »

« Est-ce que j’en ai négocié un ? Bien sûr, comme pour tous les joueurs dont le club pense qu'il a une chance d'aller en chercher un. On te rajoute une carotte. Mais, franchement, si un jour je gagnais le Ballon d'Or, ma prime, ça serait la dernière chose à laquelle je penserais », a poursuivi Kylian Mbappé.

