Foot - Equipe de France

La mise au point de Deschamps sur la polémique Mbappé

Publié le 7 août 2022 à 22h00 par La rédaction

Didier Deschamps et les Bleus disputeront la Coupe du monde au Qatar. Mais depuis quelques temps, tout ne tourne plus rond pour la sélection de Didier Deschamps. Mauvais résultats, polémique... Les Bleus sont dans la tourmente. Le sélectionneur des Bleus a mis au clair la polémique concernant l'utilisation des droits à l'image de Kylian Mbappé par la fédération.

Les Bleus de Didier Deschamps remettront leur titre en jeu dans une centaine de jours. Mais une polémique fait tâche depuis quelques mois. En effet, Kylian Mbappé, joueur phare des Bleus souhaite avoir le contrôle de ses droits à l'image. Une question qui tourmente la Fédération Française de Football, mais à laquelle Didier Deschamps a répondu.

Equipe de France : Comment faire sans Paul Pogba ? https://t.co/iOG57P6Qeg pic.twitter.com/wSZYZrMTQI — le10sport (@le10sport) July 30, 2022

« J'ai une gestion différente avec chaque joueur »

« Avec chaque joueur, j’ai une gestion différente. Tout, dans son parcours, montre que Kylian est un joueur hors norme. Mais il a toujours eu l’état d’esprit de s’inscrire dans un collectif. Il ne pose aucune difficulté. Ce n’est pas une question d’ego », a-t-il confié dans en entretien accordé au Parisien .

« Kylian n'est pas là pour remettre le système en cause »