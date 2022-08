Foot - Équipe de France

Les 5 cracks que Belmadi peut encore piquer aux Bleus

Publié le 4 août 2022 à 07h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Comme c’est le souvent le cas avec les joueurs binationaux formés en France, une hésitation se pose au moment de faire un choix pour son avenir international. Plusieurs éléments franco-algériens, considérés comme des grands talents en devenir, sont actuellement concernés et pourraient finir par rejoindre la sélection de Djamel Belmadi.

Houssem Aouar

Le milieu de terrain l’OL fait l’objet d’un cas assez particulier puisqu’il comptabilise déjà une sélection avec l’équipe de France : c’était le 7 octobre 2020, au Stade de France, à l’occasion d’un match amical face à l’Ukraine qui avait tourné à la démonstration (7-1). Mais sur le papier, Aouar a encore la possibilité d’opter pour un avenir avec l’Algérie s’il le souhait puisque son apparition avec le maillot bleu ne s’est pas faite en match officiel. D’ailleurs, à en croire les dernières tendances, le numéro 8 de l’OL commencerait sérieusement à pencher en faveur des Fennecs vu la concurrence imposante en équipe de France…

Amine Gouiri

Parmi les autres sensations de la Ligue 1 également susceptibles de rejoindre la sélection d’Algérie, on compte bien sûr le cas Amine Gouiri (22 ans). L’attaquant de l’OGC Nice, qui connaît une montée en puissance fulgurante depuis deux ans chez les Aiglons, a d’ailleurs été approché par Djamel Belmadi pour porter le maillot des Fennecs . Mais l’ancienne pépite de l’OL a les idées claires pour son futur international avait affiché ses intentions dans les colonnes du Dauphiné Libéré il y a un an : « Forcément que les Bleus sont dans un coin de ma tête. À moi de continuer de travailler, de tout mettre en œuvre pour y arriver, car parfois ça peut aller vite. Il y a une grosse concurrence aux postes de devant, mais peut-être que ma polyvalence m'aidera à l'avenir », avait indiqué Gouiri, qui compte déjà 21 sélections avec l’équipe de France espoirs.

Yacine Adli

Transféré de Bordeaux au Milan AC en 2021 pour 9M€ et prêté une saison dans la foulée aux Girondins, Yacine Adli (22 ans) découvre donc un nouveau challenge cet été au sein du club rossonero . Une nouvelle étape dans sa carrière, qui va surement permettre à l’ancien milieu de terrain du PSG d’avoir beaucoup plus de visibilité aux yeux de Didier Deschamps dans la perspective d’un avenir en équipe de France. Pourtant, à en croire les dernières tendances, c’est finalement avec la sélection algérienne qu’Adli pourrait écrire son avenir sur le plan international, et Djamel Belmadi pourrait bien le convoquer à la rentrée.

Rayan Aït-Nouri

Un an après son départ du SCO Angers pour aller découvrir la Premier League avec Wolverhampton, où en est Rayan Aït-Nouri pour son futur en sélection nationale ? Le latéral gauche de 21 ans, sélectionné à 5 reprises avec l’équipe de France espoirs, se retrouve fort logiquement courtisé par Djamel Belmadi en sélection algérienne, d’autant que la concurrence s’avère importante en équipe de France à son poste (Théo Hernandez, Lucas Hernandez, Lucas Digne, Ferland Mendy). Et comme pour Yacine Adli, il aurait finalement opté pour un avenir avec l’Algérie et sa première convocation serait d’ailleurs prévue pour la rentrée.

Ryan Cherki

Dernier cas, et non des moindres : Rayan Cherki (18 ans). La jeune pépite de l’OL, qui doit avant tout régler la question de son avenir en club alors qu’il n’a plus qu’un an de contrat et que Jean-Michel Aulas fait le forcing pour prolonger au plus vite, fait couler beaucoup d’encre au sujet du mercato. Mais qu’en est-il de son choix entre l’équipe de France et l’Algérie ? Le suspens demeure total en ce qui concerne le jeune attaquant de l’OL, qui affiche déjà un ratio très prometteur avec le maillot de l’équipe de France espoirs (4 buts en 4 sélections). Affaire à suivre…