Equipe de France : Comment faire sans Paul Pogba ?

Publié le 30 juillet 2022 à 14h00 par Thibault Morlain

Ces derniers mois, Paul Pogba n’était pas vraiment en réussite du côté de Manchester United. Cet été, le milieu de terrain a pris un nouveau tournant en quittant libre les Red Devils pour revenir à la Juventus. Un retour dans le Piémont qui connait déjà un bémol. En effet, en marge de la préparation de la Vieille Dame, Pogba s’est blessé au genou. Une blessure qui pourrait bien le faire manquer la Coupe du Monde au Qatar. Cela serait alors un coup dur pour Didier Deschamps et l’équipe de France. Comment faire alors pour évoluer sans Paul Pogba ?

Le dilemme de Pogba

Le retour de Paul Pogba à la Juventus ne se passe finalement pas comme prévu. Alors que l’international français avait à coeur de se relancer où il avait explosé il y a quelques années, il va devoir prendre son mal un peu en patience pour rejouer avec la Juventus. Victime d’une lésion au ménisque du genou droit, Pogba sera absent plusieurs mois. Et sa participation à la Coupe du Monde avec l’équipe de France pourrait bien être remise en question. Paul Pogba a d’ailleurs un dilemme : se faire opérer ou non. S’il venait à passer par la case opération, l’absence pourrait aller de deux à quatre mois, ce qui sera alors trop pour espérer être au Qatar. Une opération pourrait aussi être évitée, ce qui donnerait alors du temps à Paul Pogba d’être prêt pour le Mondial.

L’homme fort de Deschamps

Paul Pogba sera-t-il alors présent ou non pour l’équipe de France à la Coupe du Monde ? Tel pourrait donc être l’enjeu des prochains mois. En cas d’absence, cela serait forcément un gros coup dur pour Didier Deschamps et les Bleus. En effet, cela fait maintenant plusieurs années que Paul Pogba est l’un des patrons du groupe tricolore. Durant le Mondial 2018, il était d’ailleurs le leader de vestiaire, celui qui motivait tout le monde avant les matchs. Et sur le terrain, il avait impressionné. Forcément, son absence serait un gros manque pour l’équipe de France.

Quel remplaçant pour Pogba en sélection ?

Bien évidemment, Paul Pogba manquerait à l’équipe de France s’il n’était pas disponible pour la Coupe du Monde. Pour autant, Didier Deschamps n’aurait pas énormément de mal pour pallier cette absence du désormais joueur de la Juventus. Désormais, les Bleus évoluent dans un 3-5-2 avec donc deux milieux centraux. Alors qu’on aurait pu partir sur une paire N’Golo Kanté-Paul Pogba pour l’équipe de France, la place aux côtés du joueur de Chelsea pourrait finalement alors revenir à Aurélien Tchouaméni. Ces derniers mois, alors à l’AS Monaco, le milieu de terrain s’était fait une place dans le groupe de Didier Deschamps. Désormais au Real Madrid, Tchouaméni pourrait prendre encore plus d’ampleur en sélection. Et ce ne sont pas les autres options qui manquent à Didier Deschamps au milieu de terrain avec Matteo Guendouzi, Boubacar Kamara, Adrien Rabiot, Jordan Veretout, Corentin Tolisso, Eduardo Camavinga qui sont là et d’autres joueurs poussent derrière avec Khéphren Thuram ou encore Maxenque Caqueret. A voir maintenant comment cela évoluera dans les prochaines semaines autour de Paul Pogba afin d’en savoir plus sur la réelle durée de son absence des terrains.