Une terrible nouvelle se confirme pour Paul Pogba

Publié le 29 juillet 2022 à 17h45 par Dan Marciano

Touché à un genou, Paul Pogba n'est pas certain de disputer la prochaine Coupe du monde avec l'équipe de France. Le milieu de terrain devrait consulter de nombreux spécialistes dans les prochains jours. A l'issue de ces entretiens, le milieu de terrain de la Juventus prendra une décision. Un forfait serait un véritable coup dur pour le sélectionneur Didier Deschamps.

Paul Pogba n'a pas débuté son aventure à la Juventus de la meilleure des manières. Actuellement en tournée aux Etats-Unis avec son équipe, l'international français s'est blessé au genou. Victime d’une lésion du ménisque latéral, le jouer devra s'absenter durant de longues semaines. A quelques mois de la prochaine Coupe du monde, l'inquiétude a gagné les rangs de Pogba et du staff de l'équipe de France.

Pogba incertain pour la Coupe du monde

Comme le confirme RMC Sport c e vendredi, Paul Pogba est plus qu'incertain pour la prochaine Coupe du monde, qui débutera le 21 novembre prochain. Sa participation pourrait dépendre du type d'opérations choisi. S'il opte pour une méniscectomie sélective, le milieu de terrain pourrait être disponible pour la compétition, mais son genou pourrait être fragilisé. En cas de véritable opération du ménisque, afin de le ressouder, Pogba pourrait être indisponible pour une durée comprise entre trois et cinq mois, synonyme de forfait pour la prochaine Coupe du monde.

Une décision sera prise dans les prochains jours

Après avoir sondé Ramón Cugat et Christian Finck, deux médecins spécialistes de ce type de blessures, Paul Pogba devrait s'entretenir avec le docteur Bertrand Sonnery Cottet, qui avait opéré Zlatan Ibrahimovic. Ce n'est qu'après cette consultation que Paul Pogba prendra une décision. Dans le staff de l'équipe de France, on essaie de se montrer optimiste, même si le choix de l'intervention sera primordial.