La nouvelle sortie de Le Graët sur l’avenir de Deschamps

Publié le 28 juillet 2022 à 19h10 par Hugo Ferreira

Malgré ses très bons résultats avec l’équipe de France, qui a notamment remporté la Coupe du Monde en 2018, Didier Deschamps voit sa place sur le banc être remise en cause par certains. Un départ du sélectionneur semble possible, potentiellement pour une arrivée de Zinédine Zidane. Interrogé à ce sujet, le président de la FFF, Noël Le Graët, a préféré botter en touche.

L’aventure de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France touche-t-elle à sa fin ? Arrivé en 2012 après avoir entrainé l’AS Monaco, la Juventus ainsi que l’Olympique de Marseille, le natif de Bayonne a obtenu de très bons résultats avec les Bleus . Ayant passé le plus de temps à la tête de la sélection avec 129 matchs, Deschamps a pu ajouter la Coupe du Monde 2018 et la Ligue des nations 2021 à son palmarès. Toutefois, son avenir est aujourd'hui incertain.

Équipe de France : Énorme bombe de la presse italienne sur Pogba https://t.co/Q0N8PH6ZGk pic.twitter.com/MgruDwGGgu — le10sport (@le10sport) July 28, 2022

Zidane pour le remplacer ?

Alors que la Coupe du monde au Qatar approche à grands pas, certaines rumeurs évoquent un possible départ de Didier Deschamps suite à cette échéance. Ce dernier pourrait effectivement être remplacé par Zinedine Zidane, libre depuis son départ du Real Madrid en mai 2021. Alors que l’avenir du sélectionneur de 53 ans est flou, Noël Le Graët n’a laissé filtrer aucune information à ce sujet.

« L'avenir, c'est le Qatar »