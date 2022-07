Foot - Équipe de France

Équipe de France : Énorme bombe de la presse italienne sur Pogba

Publié le 28 juillet 2022 à 09h10 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il est retourné à la Juventus Turin après la fin de son contrat avec Manchester United, Paul Pogba s’est récemment blessé au genou et va être éloigné des terrains de nombreuses semaines. La presse italienne évoque même une hypothèse où le milieu de terrain raterait la prochaine Coupe du Monde avec l’équipe de France…

Le retour de Paul Pogba (29 ans) à la Juventus Turin ne se passe pas vraiment comme prévu ! Victime d’une lésion du ménisque latéral ces derniers jours, en pleine tournée estivale aux Etats-Unis avec sa nouvelle équipe, le milieu de terrain français sera éloigné des terrains au minimum deux mois. Et cela pourrait même être plus sérieux que prévu pour Pogba…

Pogba out pour le Mondial au Qatar ?

La Gazzetta dello Sport et La Stampa annoncent ce jeudi que Paul Pogba pourrait rater la Coupe du Monde au Qatar cet hiver avec l’équipe de France. En effet, le milieu de terrain de la Juventus a deux options pour se soigner suite à cette blessure au genou : la méniscectomie et la suture méniscale. S'il choisit la seconde, il sera absent pour une durée de 5 mois et pas de retour avant 2023.

Un énorme coup dur pour les Bleus

Didier Deschamps pourrait donc être privé de l’un de ses cadres pour la Coupe du Monde au Qatar, qui se tiendra du 21 novembre au 18 décembre prochain, ce qui serait forcément préjudiciable pour l’équipe de France. Reste à savoir quelle sera l’évolution de l’état de santé de Pogba.