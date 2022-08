Equipe de France

Avant le Mondial au Qatar, Pogba a pris sa décision

De retour à la Juventus, Paul Pogba s’est déjà blessé. Une terrible nouvelle pour la Juventus, mais aussi pour l’équipe de France en vue de la Coupe du monde au Qatar en fin d’année. Le milieu avait donc trois options : l’intervention complète, mais avec un arrêt de quatre mois, l’intervention partielle ou la thérapie conservatrice. Et Paul Pogba a finalement choisi cette troisième option.

Parti en 2016 de la Juventus, Paul Pogba a finalement fait son retour dans le Piémont cet été. Ses six saisons du côté de Manchester United n’auront pas été une franche réussite, lui qui n’a pas été épargné par les blessures. Et à peine arrivée, le milieu de 29 ans retombe déjà…

Paul Pogba de nouveau blessé

En effet, lors de la tournée américaine de la Juventus, Paul Pogba s’est de nouveau blessé. Alors qu’il boitait simplement, la Juventus ne pensait pas que la blessure était grave. Aucun examen médical n’était d’ailleurs initialement prévu. Finalement, après des analyses, une lésion au ménisque latéral du genou droit lui a été diagnostiqué. Une terrible nouvelle pour la Juventus, qui en faisait son nouveau patron au milieu de terrain pour la saison 2022-2023, mais aussi pour l’équipe de France, qui participera à la Coupe du monde au Qatar en fin d’année !

Un dur choix à faire pour Paul Pogba

L’équipe de France aura à cœur de défendre son titre de champion du monde lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Seulement, sans Paul Pogba, son pilier au milieu de terrain, la tâche s’annonce plus compliquée. Ainsi, Paul Pogba a dû faire un choix : une méniscectomie, qui l’éloignerait des terrains entre 40 et 60 jours, une suture méniscale, qui le priverait de compétition pendant 3 ou 4 mois, et qui ne lui permettrait donc pas non plus de s’envoler pour le Qatar (mais plus sûre sur le long terme), ou alors une thérapie conservatrice.

Pas d’opération pour Paul Pogba !