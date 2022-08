Foot - Équipe de France

Équipe de France : L'énorme dilemme de Pogba avant le Qatar

Publié le 1 août 2022 à 13h30 par Hugo Ferreira

De retour à la Juventus, 6 ans après son départ, Paul Pogba s’est à nouveau blessé. Le milieu de terrain devra désormais choisir entre deux opérations, mais va d’abord se faire conseiller par le médecin qui s’est occupé du genou de Zlatan Ibrahimovic récemment. Suivant la décision que prendra le joueur de 29 ans, celui-ci pourrait bien rater la Coupe du monde au Qatar en fin d’année.

Après 6 saisons passées à Manchester United, Paul Pogba a décidé de changer d’horizon. L’international français n’a pas été très en réussite chez les Red Devils , multipliant les blessures. En fin de contrat, le joueur de 29 ans n’a pas prolongé son aventure, et se retrouvait donc libre de s’engager où il le désirait. Courtisé par le PSG ainsi que la Juventus, celui-ci a choisi de retourner chez les Bianconeri , où il avait affiché un très bon niveau entre 2012 et 2016.

Pogba s’est blessé au genou

Malheureusement, le retour de Paul Pogba à la Juventus ne se passe pas aussi bien qu’il aurait pu l’espérer. En effet, sorti à la mi-temps du match de préparation face à Chivas, l’international français boitait, mais semblait penser qu’il ne s’agissait de rien de bien grave. Même son de cloche du côté des Bianconeri , qui ne prévoyaient initialement aucun examen médical pour leur milieu de terrain. Toutefois, le joueur de 29 ans a finalement bien eu des analyses, et une lésion au ménisque latéral du genou droit lui a été diagnostiqué. Pour se rétablir, la Pioche va désormais devoir faire un choix, qui pourrait lui faire manquer la Coupe du monde.

Une opération pourrait le priver de Coupe du monde

Alors que la Coupe du monde démarre le 21 novembre, les regards sont braqués sur l’équipe de France. Champions en titre, les Bleus auront à cœur de conserver ce statut, mais l’un des grands artisans du sacre de 2018 pourrait manquer à l’appel. En effet, à cause de sa blessure, Paul Pogba devra faire un choix entre deux types d’opérations. L’international tricolore pourra avoir recours à une méniscectomie, qui l’éloignerait des terrains pendant une durée comprise entre 40 et 60 jours, tandis qu’une suture méniscale, le priverait de compétition pendant 3 ou 4 mois, ce qui ne lui permettrait pas de s’envoler pour le Qatar, mais sera plus sûre sur le long terme.

Pogba va rencontrer le médecin d'Ibrahimovic