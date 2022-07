Foot - Mercato - PSG

PSG : Deschamps reçoit des messages avec le mercato de Luis Campos

Publié le 30 juillet 2022 à 17h30 par Pierrick Levallet

En rejoignant le PSG cet été, Nordi Mukiele et Hugo Ekitike ont très certainement franchi une grande étape dans leur carrière. Leurs prestations seront observées de plus près, notamment par Didier Deschamps à l’approche de la Coupe du monde. D’ailleurs, les deux nouveaux joueurs parisiens pourraient bousculer la hiérarchie chez les Bleus et prétendre à une place pour le Mondial s’ils jouent bien leurs cartes.

Cet été, le PSG a changé sa stratégie de recrutement. Le club de la capitale s’est mis en tête de s’attacher certains profils manquants dans l’effectif plutôt que d’attirer de gros noms. Dans cette optique, Luis Campos a déjà bouclé les arrivées de Vitinha, Hugo Ekitike et Nordi Mukiele. Ces deux derniers arrivent avec de grandes ambitions, visiblement déterminés à s’imposer au PSG. En rejoignant les champions de France, les deux joueurs ont certainement changé de statut et seront plus visibles aux yeux de Didier Deschamps. D’ailleurs, Nordi Mukiele ne cache pas son envie de faire son retour en Equipe de France après avoir honoré sa première sélection en septembre 2021 face à la Finlande.

Objectif Coupe du monde pour Mukiele

« Est-ce que je me rapproche de l’Equipe de France ? Ce n'est pas en signant dans un club qu'on se rapproche. Ce sera à moi d'être performant pour essayer de me rapprocher. On ne va pas se cacher, j'aimerais y retourner. Et faire la Coupe du monde. Mais la première chose, c'est d'être performant » a confié le nouveau défenseur du PSG dans un entretien accordé à L’Equipe . Objectif Coupe du monde pour Nordi Mukiele, qui a également révélé qu’il entendait bien rivaliser avec la concurrence à son poste dans la capitale. Le joueur de 24 ans entend aussi progresser afin de se faire une place définitive chez les Bleus : « Qu’est-ce qui me différencie d’un Pavard ou d’un Koundé ? Si je n'y suis pas, c'est qu'il me manque des choses. Ce sera à moi d'aller les chercher. »

Ekitike veut prendre son temps

De son côté, Hugo Ekitike marche dans les pas de Kylian Mbappé. Prêté avec option d’achat par le Stade de Reims, son arrivée au PSG est similaire à celle de la star de 23 ans. Kylian Mbappé ayant débuté très tôt en Equipe de France (18 ans), Hugo Ekitike pourrait lui aussi prétendre à une place dans la sélection de Didier Deschamps. Toutefois, l’attaquant de 20 ans ne souhaite pas précipiter les choses comme il le confiait dans un entretien pour Le Parisien : « Si je pense à l'équipe de France ? L’équipe de France, tous les footballeurs y pensent dès l’âge de 10 ans. Mais chaque chose en son temps. » Par ailleurs, Hugo Ekitike n’a pas caché son envie de s’imposer véritablement au milieu de Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé : « C’est à moi d’imposer ma manière de jouer pour qu’ils m’adoptent et qu’on trouve des solutions pour évoluer tous ensemble. » Son ambition pourrait donc le pousser aux portes de l’Equipe de France s’il joue bien ses cartes.

