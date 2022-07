Foot - Mercato

Messi, Neymar, Kalimuendo… Toutes les infos mercato du 30 juillet

Publié le 30 juillet 2022 à 12h00 par La rédaction

Alors que le mercato estival bat son plein, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Le FC Barcelone ne lâche plus Lionel Messi

Après le président Joan Laporta, c'est au tour de Xavi d'évoquer un retour de Lionel Messi au FC Barcelone dans un an, au terme de son contrat avec le PSG : « Un retour de Messi au Barça ? Maintenant qu'il a un contrat, c'est une utopie, concentrons-nous sur cette année. Évidemment, j'aimerais que l’aventure de Leo au Barça ne se termine pas comme elle l’a été et qu'il ait une dernière chance de faire ses adieux comme le meilleur de l'histoire. Bien sûr que j'aimerais ça, oui, j'aimerais que ça arrive, mais il a un contrat. J'aimerais que le temps de Messi au Barça ne soit pas terminé. Je pense qu'il mérite une seconde chance. Je l'espère. Si la question est : est-ce que j'aimerais qu'il revienne ? La réponse est oui. C'est une idée pour l'avenir que le club a, mais pas pour cette saison », a indiqué l'entraîneur du Barça en conférence de presse.



Neymar a cherché une porte de sortie loin du PSG

Selon les informations dévoilées par L'EQUIPE cesamedi, Luis Campos et Christophe Galtier ont échangé avec Neymar cet été, et l'attaquant brésilien a ainsi compris qu'il n'entrait plus dans les plans du PSG. Son entourage a donc tenté de lui trouver une porte de sortie sur le mercato, mais le quotidien sportif précise que tous les retours ont été négatifs pour le clan Neymar, dont le contrat court jusqu'en 2025 au PSG.



PSG : Mukiele dit tout sur son transfert

Dans un large entretien accordé à L'EQUIPE ce samedi, Nordi Mukiele livre les coulisses de son transfert au PSG cet été : « L’étape PSG ? Elle a du sens parce que Paris, depuis des années, vise de très grandes choses. Et c’est ce que je cherche. Je suis quelqu’un qui aime gagner. Venir au PSG est quelque chose qui me challenge et qui correspondait à ce que j’avais au fond de moi (...) Luis Campos a appuyé sur l’idée que j’étais dans une équipe où le collectif était la chose la plus importante. Il m’a parlé d’état d’esprit, de mentalité, de ces nouvelles choses qu’il souhaite mettre en place. Il connaît ma mentalité: je suis un guerrier, quand je suis sur le terrain, je me bats pour tout le monde. C’est ce que je vais faire ici ».



Par ailleurs, l'ancien défenseur du RB Leipzig a fait passer un message à ses concurrents directs au PSG : « Si je viens comme remplaçant ? Non. À Leipzig, j’étais en concurrence avec des internationaux. Je viens pour jouer là où le coach a besoin, pour aider l’équipe. Et donner la meilleure version de moi-même (…) Injouable avec Hakimi et Ramos ? Non, il ne faut pas se dire ça. Il faut se dire que dans chaque grand club européen, il faut avoir des joueurs de haut niveau pour remporter les plus grands trophées. C’est normal. J’arrive ici pour jouer, pour apprendre, pour continuer à grandir. Après, oui, si on m’avait dit, à Laval, que je jouerais un jour avec Ramos, je ne l’aurais pas nécessairement cru (sourires) ».



