PSG : Nouvelle annonce fracassante de Xavi sur Lionel Messi

Publié le 30 juillet 2022 à 09h00 par Pierrick Levallet

Arrivé au PSG après un départ libre retentissant du FC Barcelone, Lionel Messi a vécu une première saison compliquée en France. Alors qu’il est encore sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le club de la capitale, le FC Barcelone garde un œil attentif sur lui. Joan Laporta voudrait corriger son erreur et faire revenir Lionel Messi en Catalogne. Toutefois, Xavi reste plutôt réaliste sur ce dossier.

L’été dernier, Lionel Messi était l’auteur d’un véritable coup de tonnerre sur le marché des transferts. N’ayant pas réussi à prolonger avec le FC Barcelone, l’Argentin a quitté son club de toujours et a rejoint le PSG. Arrivé en grande pompe, la Pulga a néanmoins déçu en France. Devant s’adapter à une nouvelle culture et un nouveau championnat, Lionel Messi a semblé être l’ombre de lui-même. Alors que son contrat expire en juin 2023, le septuple Ballon d’Or est déterminé à réaliser une grande saison 2022-2023. Toutefois, le FC Barcelone le tient toujours à l’oeil. Joan Laporta regrette le départ de la légende blaugrana et il aimerait corriger cette erreur.

Transferts - PSG : Laporta l’annonce, Messi va revenir au Barça https://t.co/l9aMWjrFJm pic.twitter.com/AXaRf7omBW — le10sport (@le10sport) July 30, 2022

Laporta veut récupérer Messi

« Je pense, j'espère que l'histoire de Leo Messi avec Barcelone n'est pas encore terminée. La porte est toujours ouverte, il est de notre responsabilité de nous assurer qu'il ait une fin plus belle que celle à laquelle il a eu droit. En tant que président du Barça, je me sens redevable envers Messi » avouait Joan Laporta au micro d’ ESPN il y a quelques jours avant d’en rajouter une couche ces dernières heures. « Il est clair que la carrière de Leo au Barça ne s'est pas terminée comme nous l'aurions tous souhaité. Je me sens en partie responsable de cette situation. Mais, je crois que c'est une fin provisoire et que nous ferons de cette aspiration (le retour de Messi, ndlr) une réalité. Nous avons une dette morale claire envers lui et j'aimerais que la fin de sa carrière se fasse avec le maillot du Barça et qu'il soit applaudi sur tous les terrains » a-t-il affirmé dans des propos rapportés par AS .

« Maintenant qu'il a un contrat, c'est une utopie »

Xavi lui aussi aimerait récupérer Lionel Messi pour qu’il retrouve sa place au FC Barcelone. Mais il reste néanmoins réaliste sur la situation comme il l’a expliqué en conférence de presse à l'approche de la rencontre face aux New-York Red Bulls : « Un retour de Messi au Barça ? Maintenant qu'il a un contrat, c'est une utopie, concentrons-nous sur cette année. Évidemment, j'aimerais que l’aventure de Leo au Barça ne se termine pas comme elle l’a été et qu'il ait une dernière chance de faire ses adieux comme le meilleur de l'histoire. Bien sûr que j'aimerais ça, oui, j'aimerais que ça arrive, mais il a un contrat. »

« C'est une idée pour l'avenir que le club a, mais pas pour cette saison »