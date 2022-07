Foot - Mercato - PSG

PSG : Laporta lâche un gros aveu et chamboule le mercato de Messi

Publié le 29 juillet 2022 à 11h00 par Arthur Montagne

Attendu au tournant au PSG, Lionel Messi s'apprête à vivre une saison charnière qui le verra notamment disputer la dernière Coupe du monde de sa carrière. Mais surtout, c'est également à l'issue de cet exercice que son avenir va se décider. En fin de contrat en juin 2023 avec le PSG, Lionel Messi est déjà très attendu au FC Barcelone comme l'explique Joan Laporta.

La saison 2022/2023 pourrait être l'une des plus importantes de Lionel Messi. En effet, la star argentine va entamer son second exercice au PSG et aura à coeur de rebondir après des débuts poussifs. Pour entrer encore un peu plus dans la légende, le septuple Ballon d'Or sait que gagner ailleurs qu'au FC Barcelone serait très fort. Surtout à Paris où il pourrait être l'un des artisans d'une première victoire en Ligue des champions. Mais ce n'est pas tout puisque cette saison sera également marquée par la Coupe du monde au Qatar qui se déroulera en fin d'année. Ce sera la dernière chance pour Lionel Messi d'obtenir le Graal et de devenir champion du monde. C'est donc une saison bien remplie qui attend La Pulga qui devra également prendre une décision radicale en juin prochain, date à laquelle son contrat avec le PSG prendra fin.

Xavi rêve du retour de Messi

Plusieurs options s'offriront ainsi à Lionel Messi comme la possibilité d'étendre son bail d'une saison au PSG, ou alors de rejoindre la MLS afin de terminer tranquillement sa carrière à Miami. Cependant, une autre opportunité pourrait se présenter, à savoir un retour au FC Barcelone. C'est en tout cas le souhait de Xavi. « Messi ? Maintenant c'est impossible. Il a un contrat. C'est le meilleur de tous les temps. Ça ne sert à rien de parler de lui maintenant. Dans l'avenir, nous verrons. Le président a déjà dit qu'il espérait que ce n'était pas encore la fin de Messi au Barça », expliquait récemment l'entraîneur du Barça, qui a évolué avec Lionel Messi. Une option que Joan Laporta n'a d'ailleurs pas totalement écartée. « Je pense, j'espère que l'histoire de Leo Messi avec Barcelone n'est pas encore terminée. La porte est toujours ouverte, il est de notre responsabilité de nous assurer qu'il ait une fin plus belle que celle à laquelle il a eu droit. En tant que président du Barça, je me sens redevable envers Messi », lançait le président du club blaugrana à ESPN .

Laporta fait son mea culpa, et veut ramener Messi

Néanmoins, les relations entre Joan Laporta, que Lionel Messi juge responsable de son départ, et le septuple Ballon d'Or sont encore froides. Mais le président du Barça a conscience des efforts qu'il doit faire s'il veut avoir une chance de rapatrier la star argentine. Ainsi, à l'occasion d'une conférence de presse organisée à New York, où le club catalan effectue sa tournée estivale, Joan Laporta a fait son mea culpa et affiche ouvertement sa volonté de faire revenir Lionel Messi. « Il est clair que la carrière de Leo au Barça ne s'est pas terminée comme nous l'aurions tous souhaité. Je me sens en partie responsable de cette situation. Mais, je crois que c'est une fin provisoire et que nous ferons de cette aspiration (le retour de Messi, ndlr) une réalité. Nous avons une dette morale claire envers lui et j'aimerais que la fin de sa carrière se fasse avec le maillot du Barça et qu'il soit applaudi sur tous les terrains », confie le président du club blaugrana dans des propos rapportés par AS .

Au PSG, Messi est attendu au tournant