PSG : Laporta lance un énorme appel du pied à Messi

Bien qu'il s'apprête à disputer sa seconde saison au PSG, Lionel Messi voit son contrat s'achever en juin 2023 et son avenir va rapidement faire parler. D'ailleurs, un retour au FC Barcelone fait grandement parler ces derniers jours. Et désormais, Joan Laporta ne s'en cache plus. Faire revenir La Pulga au Barça est clairement l'un de ses objectifs.

Arrivé au PSG l'été dernier à l'issue de son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi a réalisé une première saison plus que poussive à Paris. En tout cas très loin de ses standards. Néanmoins, il aborde la seconde avec beaucoup plus d'ambitions et surtout avec une préparation bien plus aboutie qui devrait lui permettre d'être en forme au bon moment, avec notamment en point d'orgue, la Coupe du monde au Qatar, la dernière de sa carrière. Ensuite, il sera temps d'évoquer son avenir alors que son contrat au PSG s'achève en juin 2023.

Le mea culpa de Laporta envers Messi

Mais une option se dégage déjà sérieusement, à savoir un retour au FC Barcelone. Et Joan Laporta ne s'en cache plus. « Il est clair que la carrière de Leo au Barça ne s'est pas terminée comme nous l'aurions tous souhaité. Je me sens en partie responsable de cette situation. Mais, je crois que c'est une fin provisoire et que nous ferons de cette aspiration (le retour de Messi, ndlr) une réalité. Nous avons une dette morale claire envers lui et j'aimerais que la fin de sa carrière se fasse avec le maillot du Barça et qu'il soit applaudi sur tous les terrains », confie le président du club blaugrana dans des propos rapportés par AS .

Le Barça se mobilise pour Messi