PSG : Xavi réclame Messi, Laporta lui répond en coulisses

Publié le 27 juillet 2022 à 12h45 par Arthur Montagne

Alors que Xavi souhaiterait rapatrier Lionel Messi à l'issue de son contrat avec le PSG en juin prochain, en coulisses, le FC Barcelone ferait en sorte de répondre aux exigences de son entraîneur. Autrement dit, l'idée de rapatrier la star argentine fait son chemin en Catalogne.

L'été dernier, le PSG a réussi l'un des coups les plus impressionnants de l'histoire du mercato en obtenant la signature de Lionel Messi dont le contrat n'a pas été prolongé au sein du FC Barcelone. Néanmoins, alors que son contrat s'achève en juin 2023, son avenir va rapidement faire parler d'autant plus que la presse catalane révélait récemment que Xavi souhaitait rapatrier son ancien coéquipier l'été prochain.

Xavi rêve du retour de Messi

Un sujet que l'entraîneur du Barça a même récemment évoqué en conférence de presse. « Je pense, j'espère que l'histoire de Leo Messi avec Barcelone n'est pas encore terminée. La porte est toujours ouverte, il est de notre responsabilité de nous assurer qu'il ait une fin plus belle que celle à laquelle il a eu droit. En tant que président du Barça, je me sens redevable envers Messi », assurait Xavi.

Le Barça veut répondre aux exigences de Xavi