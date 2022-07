Foot - Mercato - OM

OM : Longoria reçoit un gros coup de pression sur le mercato

Publié le 27 juillet à 11h00 par Arthur Montagne

Pendant plusieurs jours, le transfert de Darko Lazovic à l'OM semblait en excellente voie. En effet, l'international serbe était proche de rejoindre le club phocéen dans le cadre d'une opération avec Kevin Strootman. Mais alors que l'opération semble avoir capoté, Francesco Marroccu, directeur sportif de l'Hellas Vérone, sort du silence sur ce dossier.

Très actif ces derniers jours sur le marché des transferts, l'OM a déjà bouclé l'arrivée de cinq nouveaux joueurs à savoir Isaak Touré, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss, Ruben Blanco et Luis Suarez. Mais le mercato de Pablo Longoria est encore loin d'être terminé puisque d'autres recrues sont attendues, notamment dans au poste de piston gauche. Dans cette optique, l'OM semblait très proche de boucler le transfert de Darko Lazovic, un joueur qu'Igor Tudor connaît bien pour l'avoir eu sous ses ordres à l'Hellas Vérone.

Le deal Lazovic-Strootman tombe à l'eau

Cadre du club italien, Darko Lazovic était ainsi proche de signer à l'OM dans le cadre d'une opération qui aurait envoyé Kevin Strootman en échange à l'Hellas Vérone. Mais alors que tout semblait bouclé pour ce transfert, la prise en charge du salaire du Néerlandais a posé problème, plombant l'arrivée de Darko Lazovic à Marseille, au grand dam d'Igor Tudor qui souhaitait aligner le Serbe au poste de piston gauche. Mais alors que le flou règne sur ce dossier, l'Hellas Vérone décidé de sortir du silence.

Le coup de gueule de Marroccu

En effet, le directeur sportif du club italien Francesco Marroccu, a lâché ses vérités dans les colonnes de L’Arena . « Lazovic reste toujours intransférable, comme j'aimerais que Antonin Barak reste ici. J'aimerais entendre la version de l'autre partie, parce que que les supporters tombent amoureux des joueurs et c'est normal, moi, je suis le directeur sportif qui est arrivé "demain" et qui doit construire sa crédibilité. C'est plus facile de penser que Lazovic ne voulait pas partir et que Marroccu voulait le vendre, mais c'est une vérité à réécrire puisque Marroccu n'a jamais mis Lazovic sur le mercato, ne l'a jamais fait descendre de l'avion puisqu'il ne l'a jamais organisé », explique-t-il dans des propos retranscrits par Eurosport .

