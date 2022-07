Foot - Mercato - OM

OM : Le mercato bloqué par un énorme flop du projet McCourt

Publié le 26 juillet à 09h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que l’OM envisage de recruter au plus vite Darko Lazovic en provenance de l’Hellas Vérone, Kevin Strootman est inclus dans le deal en contrepartie afin de pouvoir boucler ce transfert. Mais le milieu de terrain continue de compliquer les négociations en coulisses, même si l’OM ne désespère pas de conclure rapidement le dossier.

Après avoir déjà officialisé les arrivées d’Isaak Touré, Chancer Mbemba, Jonathan Clauss, Luis Suarez et Ruben Blanco, en plus du retour de prêt de Samuel Gigot qui avait été recruté l’hiver dernier, l’OM est très actif en cette période de mercato. Et ce n’est pas terminé.

L’OM à fond sur Lazovic

Depuis quelques jours, Pablo Longoria met le paquet pour tenter de recruter Darko Lazovic (31 ans) en provenance de l’Hellas Vérone pour boucler son renfort tant attendu au poste de piston gauche. Et afin de faciliter le deal, le président de l’OM souhaite absolument intégrer dans le deal Kevin Strootman (32 ans), le milieu de terrain néerlandais qui a encore un an de contrat au Vélodrome et que l’OM traine comme un poids financiers depuis plusieurs saisons maintenant.

Strootman bloque tout pour l’OM