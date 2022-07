Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les 3 départs avortés de Layvin Kurzawa

Publié le 26 juillet à 07h30 par La rédaction

Plus que jamais poussé vers la sortie par la direction du PSG qui ne compte absolument plus sur lui, et ce depuis déjà un moment, Layvin Kurzawa figurerait sur les tablettes de l’OGC Nice. D’ailleurs, ces dernières années, le latéral gauche français est passé proche à plusieurs reprises d’un départ du PSG, mais cela n’a jamais abouti. Retour sur ces transferts avortés.

Layvin Kurzawa et le PSG, le divorce va-t-il enfin être acté cet été ? Le latéral gauche de 29 ans, placardisé ces derniers mois par Mauricio Pochettino qui ne lui a offert que quelques petites minutes de jeu dans toute la saison (lors du Trophée des Champions contre le LOSC, le 1er août 2021), n’entre pas davantage dans les plans de Christophe Galtier. Le PSG souhaite se débarrasser de Kurzawa au plus vite, et comme l’a annoncé Foot Mercato, l’OGC Nice serait en course pour recruter le défenseur, sous contrat jusqu’en 2024. Mais ce n’est pas la première fois que Kurzawa est annoncé sur le départ vers une autre écurie…

Kurzawa à un pas de la Juventus en 2020

En effet, lors du mercato de janvier 2020, le PSG cherchait absolument à faire venir Mattia De Sciglio pour se renforcer au poste de latéral droit, et Leonardo proposait donc à la Vieille Dame un échange comprenant Layvin Kurzawa. Le dossier avait bien failli se faire, d’autant que Maurizio Sarri, l’entraîneur de la Juve à l’époque, avait confirmé cette piste Kurzawa : « Ce que peut nous apporter Kurzawa ? Je n'en ai aucune idée. J'ai parlé avec mon directeur sportif, pour le moment c'est juste une possibilité. Le deal n'est pas fait. Pour être franc, je ne le connais pas très bien. Je l'ai regardé jouer à la télévision, pendant les dîners en famille. Je ne l'ai pas vraiment étudié de près. Connaître un joueur, c'est autre chose », avait lâché Sarri à l’époque. Mais le deal a finalement capoté entre le PSG et la Juventus…

Kurzawa a vexé l’OL en 2021

Lors du mercato estival 2021 et alors qu’il se retrouve devancé par Nuno Mendes, Juan Bernat et même Abdou Diallo dans la hiérarchie des latéraux gauche du PSG, Layvin Kurzawa figurait sur les tablettes de l’OL. S’en suit alors une longue période de négociations entre l’international français et le club rhodanien qui, en quête d’un latéral gauche, semble avoir jeté son dévolu sur Kurzawa. Mais finalement, comme l’a révélé France Football , l’entraîneur lyonnais Peter Bosz aurait très mal vécu le discours du joueur du PSG, qui demandait un délai d’au minimum dix jours de réflexion avant de prendre une décision vis-à-vis de l’OL. Une hésitation qui n’a pas du tout été du goût de Bosz, et ce dernier a donc rapidement fait savoir à ses dirigeants ainsi qu’au PSG qu’il ne voulait pas de Layvin Kurzawa, Et l’OL avait finalement foncé sur Emerson de Chelsea.

Tuchel a dit non pour Kurzawa à Chelsea