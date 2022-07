Foot - Mercato - PSG

PSG : Avant Ekitike, les cracks recrutés en Ligue 1 par le Qatar

Publié le 25 juillet à 07h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG a décidé de miser cet été sur un jeune talent de Ligue 1 en la personne d’Hugo Ekitike, ce procédé avait déjà été tenté à plusieurs reprises depuis le début du projet QSI. Retour sur les recrues du PSG issues du championnat français depuis le rachat du club par le Qatar.

Kevin Gameiro en 2011

À l’aube du projet QSI, à l’été 2011, le PSG avait décidé de miser 11M€ sur le transfert de Kevin Gameiro pour le poste de buteur. L’international français sortait de plusieurs saisons très convaincantes avec le FC Lorient et était l’un des attaquants les plus redoutables du championnat. Mais finalement, Gameiro a été mis dans l’ombre par le recrutement de Zlatan Ibrahimovic au PSG un an plus tard…

Blaise Matuidi en 2011

Au même titre que Gameiro, Blaise Matuidi est arrivé au PSG dès l’été 2011 avec le statut d’international français et de joueur solide de Ligue 1. Transféré en provenance de l’ASSE pour 8M€, il s’est rapidement imposé comme un élément indispensable de l’entrejeu du PSG et a d’ailleurs été un joueur majeur du projet QSI ainsi que de l’équipe de France au fil des années. Matuidi a finalement quitté le PSG en 2017 pour signer à la Juventus Turin, un an avant son titre de champion du Monde avec les Bleus en Russie.

Lucas Digne en 2013

À seulement 19 ans et une seule saison en professionnel dans les pattes avec le LOSC, Lucas Digne avait franchi un sacré pallier dans sa carrière en signant au PSG en 2013. Recruté pour 15M€ alors qu’il faisait partie à l’époque des plus grands espoirs de Ligue 1, l’international français n’a finalement jamais réussi à s’imposer, évoluant trop dans l’ombre de Maxwell. Et Digne a fini par quitter le Parc des Princes deux ans plus tard, pour prendre la direction du FC Barcelone.

Serge Aurier en 2014

Après avoir fait ses gammes au RC Lens puis deux ans à Toulouse qui ont véritablement mis ses qualités sur le devant de la scène en Ligue 1, Serge Aurier s’est retrouvé très courtisé un peu partout en Europe sur le mercato estival 2014. Le latéral droit ivoirien, âgé à l’époque de 21 ans, a finalement opté pour le PSG qui a bouclé son arrivée en prêt avec option d’achat obligatoire de 10M€. La première saison d’Aurier dans la capitale a été remarquable, mais il a ensuite enchainé les polémiques en 2016, entre l’affaire Periscope ou encore son arrestation en sortie de boite de nuit. Aurier a finalement quitté le PSG en 2017 pour Tottenham.

Layvin Kurzawa en 2015

Afin de pallier la vente de Lucas Digne au FC Barcelone en 2015, le PSG décidé de réitérer l’expérience et de miser sur un jeune crack de Ligue 1 au poste de latéral gauche. C’est ainsi que la direction parisienne met 25M€ sur la table pour attirer Layvin Kurzawa en provenance de l’AS Monaco, et malgré quelques sorties prometteuses et un nouveau statut d’international français, il n’a jamais réussi à s’imposer sur la longueur au PSG. Kurzawa est aujourd’hui placardisé depuis des mois, mais le club parisien peine à s’en débarrasser avec son contrat qui court jusqu’en 2024 et son imposant salaire.

Kylian Mbappé en 2017

Et enfin, bien évidemment, le PSG avait frappé un énorme coup en Ligue 1 avec le recrutement de Kylian Mbappé à l’été 2017. Désiré par tous les plus grands clubs européens alors qu’il sortait d’une saison XXL avec l’AS Monaco (champion de France, finaliste de la Coupe de la Ligue et demi-finaliste de la Ligue des Champions), Mbappé a finalement rejoint le PSG dans le cadre d’un prêt avec option d’achat de 180M€, et ce quelques semaines seulement après l’arrivée en fanfare de Neymar. Un coup de maitre de la part du PSG sur le mercato, d’autant que Mbappé. a parfaitement confirmé son statut de jeune crack de l’époque pour s’imposer désormais comme un élément indispensable du projet QSI.