Mercato - PSG : Kalimuendo a fait un choix pour son avenir

Publié le 24 juillet à 15h30 par Hugo Ferreira

Après deux saisons passées en prêt au RC Lens, Arnaud Kalimuendo souhaite désormais jouer avec le Paris Saint-Germain. L’attaquant de 20 ans espère poursuivre l’aventure au sein de son club formateur, mais son avenir serait également lié aux indésirables. En effet, le natif de Suresnes devrait être vendu si le PSG n’arrive pas à se séparer des joueurs qu’il ne désire plus.

Désireux de bâtir un effectif qui pourra aller jusqu’à la victoire finale en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain veut réaliser un grand mercato estival. Pour le moment, seuls Vitinha et Hugo Ekitike ont rejoint la capitale, tandis que Nordi Mukiele devrait bientôt suivre. Cependant, le PSG pourrait également compter sur ses éléments qui reviennent de prêt, à commencer par Arnaud Kalimuendo, auteur de belles performances avec le RC Lens.

Supporters parisiens, Kalimuendo, vous le vendez ou vous le gardez ?https://t.co/A39D9J0iak — le10sport (@le10sport) July 23, 2022

Kalimuendo veut rester au PSG

Prêté au RC Lens durant deux saisons, Arnaud Kalimuendo a pu montrer toute l’étendue de son talent. En 65 apparitions sous le maillot des Sangs et Or , l’attaquant de 20 ans a inscrit 21 buts et délivré 6 passes décisives, et attire les convoitises. Le club nordique aurait aimé le conserver, cependant le montant du transfert était trop élevé. Leeds s’intéresserait également à la situation du natif de Suresnes, qui aurait des plans totalement différents pour son avenir. En effet, selon les informations de Canal Supporters , le Titi d’Or 2020 a bien l’intention de poursuivre son aventure avec le Paris Saint-Germain. Kalimuendo souhaiterait obtenir un temps de jeu convenable, lui qui sait qu’il sera difficile de s’imposer en raison de la qualité du secteur offensif parisien. De son côté, Christophe Galtier n'exclut pas un départ de l'attaquant, bien qu'il soit satisfait de ses prestations.

Galtier évoque l'avenir de Kalimuendo

En conférence de presse ce samedi, Christophe Galtier a évoqué l’avenir d’Arnaud Kalimuendo. Alors que le joueur de 20 ans réalise une bonne préparation, lui qui a marqué face au Kawasaki Frontale et aux Urawa Red Diamonds, celui-ci pourrait être vendu cet été : « Ayant un peu échangé avec lui, et aussi avec Luis Campos, après avoir vécu une saison complète et prolifique la saison dernière, il souhaite avoir un temps de jeu élevé. Je suis évidemment satisfait de ce qu’il fait chaque jour à l’entraînement, de ce qu’il apporte en match, après il y a la réalité du marché » .

