Foot - Mercato - PSG

PSG, Miami, Barcelone… Messi reçoit de nombreux appels du pied

Publié le 24 juillet à 14h00 par Thibault Morlain

Aujourd’hui, Lionel Messi est donc un joueur du PSG, avec qui il est sous contrat jusqu’en 2023. Il n’empêche que l’avenir de l’Argentin fait l’objet de nombreuses rumeurs et fait énormément parler. Alors que rien ne dit que Messi continuera au PSG la saison prochaine, cela laisse donc la porte ouverte à une possible nouvelle aventure pour le sextuple Ballon d’Or. Et plusieurs clubs sont déjà positionnés.

A 35 ans, Lionel Messi se rapproche bien évidemment de la fin de sa carrière. Mais l’actuel joueur du PSG a encore quelques années devant lui avant de raccrocher les crampons. La question est de savoir où il pourrait les passer. Si Messi est sous contrat jusqu’en 2023 avec le club de la capitale, son avenir est ainsi au coeur des questions.

Le PSG veut garder Messi

Où jouera Lionel Messi à l’avenir ? L’Argentin pourrait bien rester au PSG. Tel serait en tout cas l’envie du club de la capitale. En effet, selon les derniers échos, le PSG souhaiterait prolonger Messi et lui offrir un nouveau contrat jusqu’en 2024. De son côté, La Pulga ne penserait toutefois pas encore à cela, se concentrant d’abord sur la Coupe du Monde.

Messi 😂pic.twitter.com/aEzMGuVaSR — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) July 23, 2022

La porte reste ouverte à Barcelone

Lionel Messi pourrait donc prolonger au PSG, mais s’il faisait le choix de partir libre en 2023, il pourrait avoir l’occasion de revenir au FC Barcelone. Parti du club catalan en pleurs, l’Argentin pourrait retourner chez lui. D’ailleurs, la porte sera ouverte pour Messi. En effet, Joan Laporta avait dernièrement envoyé un message très clair concernant le sextuple Ballon d’Or : « Les portes de Barcelone seront toujours ouvertes pour Messi. S’il veut me parler d’un retour au Barça ? Je serais ravi ».

Le rêve de l’Inter Miami

Pour Lionel Messi, la fin de carrière pourrait également être du côté de l’Inter Miami, la franchise de David Beckham en MLS. En Floride, on ne s’en cache pas, faire venir l’actuel joueur du PSG est un objectif. Récemment, Jorge Mas, co-propriétaire de l’Inter Miami, expliquait à propos de Messi : « David Beckham et moi aspirons à amener les meilleurs joueurs du monde ici à Miami, pas seulement à cause du projet, mais parce que nous voulons être le point de référence du football aux Etats-Unis. Leo est évidemment le meilleur joueur de la planète. Espérons que les conditions seront réunies pour qu’il soit là, en train de jouer avec le maillot de l’Inter Miami, aux Etats-Unis. Nous aspirons à cela. J’espère que les circonstances seront là. Nous n’avons rien de garanti, il n’y a pas d’accord, mais je suis un homme très optimiste et j’espère qu’à l’avenir, Messi pourra faire partie de notre projet ».

Boucler la boucle aux Newells