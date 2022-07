Foot - Mercato - PSG

PSG : Un attaquant prévient Galtier pour son mercato

Publié le 23 juillet à 15h45 par Arthur Montagne

Après deux saisons sous la forme de prêt du côté du RC Lens, Arnaud Kalimuendo a fait son retour au PSG cet été. Néanmoins, cela pourrait simplement être temporairement compte tenu du fait qu'il est très convoité sur le marché des transferts. Mais le jeune attaquant parisien semble avoir l'intention de s'imposer avec le PSG.

Formé au PSG, Arnaud Kalimuendo sort de deux saisons très abouties en prêt du côté du RC Lens. Cet été, il est de retour à Paris, mais pour combien de temps ? C'est la question qui se pose puisque de nombreux clubs sont intéressés à l'image de Leeds, qui semblait prêt à débourser 25M€, bonus compris, ou encore l'OGC Nice. Mais Arnaud Kalimuendo fait son chemin à Paris et semble avoir tapé dans l'œil de Christophe Galtier qui pourrait songer à le conserver. L'attaquant formé au PSG se sent d'ailleurs très bien.

Kalimuendo affiche sa fierté...

« C’est forcément une fierté d’être ici avec le groupe professionnel. Et vu la qualité des joueurs dans le groupe, ce n’est que du bonus. Je suis content, c’est une récompense, mais je mérite aussi d’être là et je suis vraiment très content (...) J’ai ressenti beaucoup de fierté. Je suis toujours content de marquer avec le maillot du PSG, je suis content et j’espère que ça va en appeler d’autres », assure-t-il au micro de PSGTV .

... et se projette au PSG