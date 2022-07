Foot - Mercato - ASSE

ASSE : Après son transfert, il annonce clairement la couleur

Publié le 23 juillet à 13h45 par Arthur Montagne

Arrivé sous la forme d'un prêt avec option d'achat en provenance du Standard de Liège, Mathieu Cafaro espère très rapidement débuter avec l'ASSE. Une chose est sûre, l'ancien rémois est déjà très motivé et se sent prêt à relever ce défi avec les Verts.

Reléguée en Ligue 2, l'AS Saint-Etienne ne chôme pas en coulisse pour renforcer son effectif, et ainsi remonter le plus rapidement possible dans l'élite. Dans cette optique l'ASSE a notamment bouclé le prêt avec option d'achat de Mathieu Cafaro qui fait déjà son retour en France, seulement quelques mois après son départ du Stade de Reims pour le Standard de Liège. Et clairement, il ne manque pas d'ambitions..

Cafaro a hâte de débuter avec l'ASSE...

Dans un interview accordée au Progrès , Mathieu Cafaro a ainsi évoqué son impatience à l'idée de débuter avec l'ASSE : « Je vais très bien, je suis très content d’être ici. Physiquement, je me sens bien car j’ai fait toute la préparation avec le Standard (...) J’espère apporter mon expérience même si je suis encore jeune ainsi que ma qualité technique. Je souhaite aussi être le plus efficace possible pour l’équipe dans les zones de finition . »

... et envoie un message à Batlles