Les deux dernières recrues de Batlles s'enflamment

Publié le 22 juillet à 21h30 par Dan Marciano

Mercredi dernier, l'ASSE a annoncé deux renforts supplémentaires. Le club stéphanois est parvenu à s'attacher les services de Victor Lobry, mais aussi de Mathieu Cafaro, sous la forme d'un prêt. Présenté à la presse ce vendredi, les deux joueurs ont évoqué leur arrivée à Saint-Etienne et ont justifié leur choix de rejoindre un club, pourtant descendu en Ligue 2.

Club historique du championnat de France, l'ASSE reste attractive, malgré sa descente en Ligue 2. Au moment de justifier leur choix de rejoindre la formation stéphanoise, les joueurs évoquent, sans cesse, l'historique de l'équipe. Ça a notamment le cas de Victor Lobry et de Mathieu Cafaro, les deux dernières recrues de l'ASSE. Les deux joueurs ont signé leur contrat avec les Verts et rejoignent les trois premiers renforts de Laurent Batlles : Anthony Briançon, Jimmy Giraudon et Dylan Chambost. Présentés à la presse ce vendredi, Lobry et Cafaro sont revenus sur leur transfert.





« Quand il y a un intérêt d’un club comme ça, on ne laisse pas les choses traîner »

Agé de 27 ans, Victor Lobry a justifié son choix de signer avec l'ASSE jusqu'en 2024. « Cela a été plutôt vite. Forcément, quand il y a un intérêt d’un club comme ça, on ne laisse pas les choses traîner. Il y a eu des pourparlers, des contacts avec d’autre clubs, qui ont mis du temps à se concrétiser. Moi, j’avais envie de retrouver un groupe, de m’entraîner, de jouer. Et puis ici, c’est un peu la Ligue 1 quand même, donc je prends avec plaisir ! Le club a quand même une histoire conséquente, ça ressemble fortement à de l’élite » a confié l'ancien joueur d'Avranches et de Tours.

« Pourquoi relever le challenge ? Tout simplement le club »

Prêté avec option d'achat par le Standard de Liège, Mathieu Cafaro a également évoqué son arrivée à Saint-Etienne. « Pourquoi relever le challenge ? Tout simplement le club, c'est l'ASSE et le projet mis en place par le coach. J'avais vraiment envie de venir ici. Même en L2, je me dis que c'est Saint-Etienne, ça va peut être prendre du temps mais on ne restera pas en L2. Ici il y a de l'enthousiasme, des joueurs qui ont envie de réussir dans le championnat et un coach qui va bien nous accompagner. Je suis prêt, j'ai fait toute la préparation avec le Standard (Liège) depuis le 13 juin, je me suis entrainé normalement. Je suis bien » a-t-il confié dans des propos rapportés par Sainté Inside .

