Foot - Mercato - ASSE

Batlles va encore frapper, deux transferts imminents ?

Publié le 21 juillet à 17h45 par Dan Marciano

Après avoir officialisé les signatures de Victor Lobry et Mathieu Cafaro ce mercredi, l'ASSE pourrait annoncer un nouveau transfert dans les prochains jours. Selon certaines sources, un attaquant serait proche de rejoindre le club stéphanois. Parallèlement à ce dossier, les responsables stéphanois travaillent sur l'arrivée d'un autre profil offensif.

L'ASSE est active lors de ce mercato. Relégué en Ligue 2, le club stéphanois compte s'appuyer la saison prochaine sur des joueurs habitués au style de jeu pratiqué à l'échelon inférieur. Depuis le début de mercato estival, les Verts ont mis la main sur Anthony Briançon, Jimmy Giraudon, Dylan Chambost, mais aussi sur Mathieu Cafaro et Victor Lobry.

« On peut s’attendre à des départs et des arrivées »

Mais comme annoncé par Laurent Batlles ce mercredi, il faut s'attendre à du mouvement dans les prochaines semaines. « Il ne faut pas faire n’importe quoi. On peut s’attendre à des départs et des arrivées. Pour l’instant, on est dans l’attente. Ce n’est pas dérangeant pour le moment. Il faut juste qu’au 1er septembre, l’équipe soit compétitive » a confié l'entraîneur de l'ASSE après la rencontre amicale face aux Girondins de Bordeaux (1-1).

Transferts - ASSE : Batlles s'enflamme pour son mercato, des transferts annoncés https://t.co/SO9Mnkm1eQ pic.twitter.com/LRt7vqd84j — le10sport (@le10sport) July 21, 2022

L'ASSE s'active en coulisses pour boucler deux renforts