Foot - Mercato - ASSE

Une nouvelle recrue actée, Batlles est aux anges

Publié le 20 juillet à 18h10 par Thibault Morlain

Après Mathieu Cafaro, l’ASSE a officialisé une deuxième recrue sur le marché des transferts ce mercredi. En effet, les Verts ont annoncé l’arrivée de Victor Lobry. A 27 ans, le milieu de terrain était libre de tout contrat suite à son départ de Pau. Voilà donc une nouvelle recrue pour Laurent Batlles, qui s’en réjouit forcément.

Et de 5 recrues pour l’ASSE ! Alors que les Verts avaient déjà réussi à faire venir 3 nouveaux joueurs depuis le début du mercato, 2 arrivées ont été actées ce mercredi. Après Mathieu Cafaro, c’est Victor Lobry qui a signé un contrat de deux ans avec l’ASSE alors qu’il était libre.

✍️ Bienvenue 𝗩𝗶𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗟𝗼𝗯𝗿𝘆 !Le milieu de terrain de 27 ans, visage bien connu de la @Ligue2BKT, s'engage avec l'#ASSE jusqu'en 2024 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 20, 2022

« Il sera précieux pour le collectif »

Voilà donc un nouveau joueur pour Laurent Batlles. Et forcément, suite à l’arrivée de Victor Lobry, l’entraîneur de l’ASSE a expliqué sur le site des Verts : « Victor était l’un des meilleurs éléments de Ligue 2 BKT la saison dernière selon moi. Il possède de très grosses qualités physiques qui lui permettent de répéter les efforts. Il sera précieux pour le collectif, sur et en-dehors des terrains ».

« Je suis fier. L’ASSE est un club immense »